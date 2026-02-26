Sergio Mayer se arrepiente de estar en "La casa de los famosos"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La estancia de

dentro de "

" Telemundo no está siendo como lo pensó, así lo confesó dentro del reality después de varios episodios violentos protagonizados por diversos integrantes, incluso, el diputado federal ya sede haber dejado su trabajo en el Congreso para entrar al proyecto de televisión.Mientras tanto,ya suspendió los derechos políticos de Mayer; la Comisión de Honestidad del partidoseñaló que el que Mayer haya pedido licencia como diputado federal para entrar a "La casa", generó un "a la imagen del movimiento".Mayer, quien ya estuvo antes en este formato del reality, en la primera edición en México, y en el pasado en "", confesó que estaba arrepentido de haber pedido permiso en su trabajo como diputado, para ingresar a "La casa", donde se le ha ofrecidoal público.Sergio, de 59 años, hizo unparaque se ha dado dentro del programa."Esto se está desbordando, a mí en lo personal, haber, el Congreso, para ... y poder decir que yo dejé, y no por mí, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que esto es un, y la gente no tiene por qué estar tragando, les estamos dando de, y utilizo el término tragar porque se lo estamos embutiendo".Mayer les recordó quede nadie, que solo son, e hizo unparasobre las discusiones que se han salido de control."Nos estamos confundiendo, esta no es nuestra casa, de ninguno, es lo que quiero platicar, acá estamos de, y si le vamos a faltar el respeto a una casa a donde nos invitan; yo no sé los demás"., el cantante Eduardo Antonio y el, son algunos de los integrantes de la edición 2026.