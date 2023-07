Sergio Mayer se conmueve hasta las lágrimas al recibir visita de Mila

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer mostró su lado más vulnerable luego de que la producción de "La casa de los famosos México" le diera la sorpresa de que su nieta, la pequeña Mila, se encontraba dentro de la casa por lo que, al percatarse de que estaba de visita en las instalaciones donde se graba el reality show, "el Tata" se conmovió al ver que la menor estaba mudando de dientes, al llamarla "chimuela", y rompió en llanto cuando le preguntó si ha podido ver a su padre pues, en más de una ocasión, Mayer ha contado que está distanciado de su hijo, Sergio Mayer Mori.

Mientras transcurren las semanas y la competencia se acerca a la recta final, las y los participantes de "La casa de los famosos México" han conseguido algunos privilegios que, al principio del programa, no se imaginaban que podrían obtener, como ha sido la visita de algunos familiares dentro de las instalaciones de la casa. La semana pasada, fue Poncho de Nigris quien se llevó la grata sorpresa de que Ponchito, su hijo mayor, pudo visitarlo, precisamente el día de su cumpleaños siete, por lo que el regiomontano lloró y se mostró muy agradecido pues, días antes, ya había expresado la tristeza que la causaba no pasarla a lado de su primogénito en una fecha tan importante.

Pero en esta, la séptima semana de la competencia, fue Sergio, ahora mejor conocido como "el Tata", quien tuvo la oportunidad de interactuar con una de las personas más importantes de su vida, su nieta Mila, hija de la modelo brasileña Natalia Subtil y su hijo mayor, Sergio Mayer Mori. Sin embargo, en un principio, el actor de 57 años no se imaginaba la dimensión de dicha sorpresa, debido a que, primero entró en comunicación con su nieta a través de un video, en la que se percató de que a la pequeña le faltaban un par de piezas dentales, y en el que la menor refrendaba su apoyo al "team infierno", al que pertenece su abuelo.

"Hola, abuelo ¿cómo estás? Espero que muy bien, lo que quería decirte es que estoy muy emocionada por el ´team infierno´, te extraño mucho, y... ¿le dices a Wendy que soy su fan? Te amo mucho, abuelito, te amo con toda mi vida", dice Mila en el mensaje.

Tras escuchar las palabras de Mila, Mayer comenzó a llorar y a puntualizar que su nieta ya se le habían caído un par de dientes, además, Wendy Guevara agradeció el apoyo de la pequeña, diciéndole que la amaba y que, además, tenía unos ojos muy bonitos.

Pero la sorpresa que ya había impactado a Mayer, para esas alturas, llevó sus emociones al límite, cuando el famoso se percató de que Mila lo esperaba con un globo en las instalaciones del reality show, por lo que abandonó la sala inmediatamente para trasladarse al patio y recibirla en sus brazos, momento que causó no sólo la emotividad del actor, sino de sus compañeras y compañeros que observaban el encuentro mientras se colocaban alrededor de nieta y abuelo.

"¡Abuelito!", grita Mila cuando ve a Mayer acercarse y arrodillarse para poderla abrazar; "Mi amor, ¡estás chimuela!", le dijo el actor muy conmovido.

Fue entonces que Sergio le preguntó que qué le había traído el ratón de los dientes, a lo que la pequeña le contestó que 10 dólares, en ese momento, el actor aprovechó para preguntarle acerca de su hijo, Sergio Mayer Mori, cuestionándola acerca de si había tenido la oportunidad de ver a su padre: "¿Y has visto a papá?", a lo que ella contestó que sí, lo que generó que que el famoso rompiera en llanto pues, como ha compartido públicamente, en este momento se encuentra distanciado de su primogénito, el cual estuvo a lado de la actriz Bárbara Mori y con quien ha atravesado diferencias desde hace varios años.

¡LA MEJOR SORPRESA!



Vemos al tata llorando de felicidad por ver a su nieta Mila.



Muchas gracias @LaCasaFamososMx que hermoso sentimiento. #teAMAyerpic.twitter.com/WlbMYn8ugd — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) July 21, 2023