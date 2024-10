Shakira abre segunda fecha en CDMX, ¿Qué precio tienen los boletos?

La cantante Shakira sumó una segunda fecha en la Ciudad de México para su "Las mujeres ya no lloran World Tour", respondiendo a la gran demanda de boletos. Con este anuncio, la cantante colombiana brinda a más fanáticos la oportunidad de disfrutar de su espectáculo en vivo.

La primera venta de entradas para el concierto del 19 de marzo fue el 8 de octubre, exclusiva para seguidores. Hoy se llevó a cabo la preventa Citibanamex.

La venta general se abrirá el 11 de octubre a las 2:00 PM a través de Ticketmaster.

¿Cuándo será la segunda fecha de Shakira en México?

Shakira se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La nueva fecha en la capital será el 21 de marzo de 2025, también en el Estadio GNP Seguros. Los otros conciertos confirmados son el 12 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey y el 16 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara.

¿Cuál es el precio de los boletos para Ciudad de México?

Rojo: 11,942 pesos

Amarillo: 8,050 pesos

Rosa: 6,830 pesos

Azul: 5,610 pesos

Morado: 4,390 pesos

Café: 3,170 pesos

Zona GNP: 3,536 pesos

Verde B: 3,048 pesos

Naranja B: 1,950 pesos

Verde C: 1,340 pesos

Naranja C: 1,217 pesos

General B: 1,584 pesos