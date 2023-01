Shakira es criticada por cómo luce en Instagram

A-AA+

Luego de su viaje a Roma con Milan y Sasha, Shakira fue tildada de “fodonga” por los internautas de las redes sociales. En una imagen publicada en Instagram, se puede ver a Shakira portando un pantalón deportivo blanco y holgado, con elástico en sus tobillos, y una camiseta estampada. Además, la artista de 45 años eligió una chamarra estilo “puffy” naranja y combinó todo con sandalias blancas de suela track y calcetines verdosos. El outfit de la cantante no terminó allí, ya que también vistió una gorra blanca con detalles en color celeste y un pequeño bolso Balenciaga blanco. “Ay no joda Shakira, sandalias con medias”; “Ella nunca ha sabido vestir bien, no tiene gusto, pocas veces la he visto con outfit bonito, menos mal tiene tu cuerpazo que la ayuda”.