Shakira anuncia que suspende concierto en Lima tras ser hospitalizada urgente por afección abdominal

LIMA (AP) — Shakira anunció el domingo que canceló un concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia con un cuadro de afección abdominal.

"Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", señaló la popular cantante colombiana en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Agregó que los médicos le han comunicado que "no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", por lo que dijo estar triste de no poder subir al escenario.

Estaba previsto que la estrella y reciente ganadora del Grammy al mejor álbum pop latino por "Las mujeres no lloran" brindara un concierto el domingo 16 y lunes 17 en el Estadio Nacional en la capital peruana, luego de una ausencia de 14 años en la nación andina.

Shakira agregó que espera mejorar y ser dada de alta el lunes, "para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes".

Dijo que su equipo está trabajando en una nueva fecha para realizar el show que fue suspendido.

Fans y periodistas se congregaron en los exteriores de la clínica privada donde era atendida la artista.

Shakira llegó a Perú la noche del viernes procedente de Brasil, donde había presentado su espectáculo.

En una publicación en sus redes sociales el sábado agradeció al público peruano por el recibimiento "tan emotivo". La próxima parada de su "Tour" era su natal Colombia.

Shakira es considerada uno de los íconos de la música latina y ha vendido más de 80 millones de álbumes. Ha recibido cuatro Grammy y 15 Latin Grammy.