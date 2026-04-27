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Shakira prepara concierto récord en Copacabana con homenaje a mujeres

El concierto de Shakira en Río de Janeiro contará con la mayor estructura escénica y amplia cobertura mediática.

Por El Universal

Abril 27, 2026 01:53 p.m.
A
Shakira prepara concierto récord en Copacabana con homenaje a mujeres

RÍO DE JANEIRO, Brasil, abril 27 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un

homenaje
a las mujeres latinoamericanas

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da inicio a la cuenta regresiva para el concierto de la cantante Shakira en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
En una entrevista con el diario "O Globo", la artista colombiana anunció que el espectáculo del 2 de mayo estará dedicado a ellas, destacando su papel fundamental en la sociedad y la economía.
"Lideran familias, toman decisiones, crían hijos y mantienen el hogar unido", afirmó, expresando su profundo aprecio por los millones de familias encabezadas por mujeres solteras en Brasil.
Emocionada ante el concierto, Shakira declaró: sSi el planeta Tierra tuviera un altar, sería la playa de Copacabana. Siempre he soñado con cantar allí; es un lugar mágico".
El evento gratuito busca batir récords de asistencia. Se espera la presencia de alrededor de 2 millones de personas en la playa, generando un impacto económico estimado de aproximadamente 150 millones de euros.
Más de diez marcas han vinculado sus nombres al espectáculo, mientras que la televisión y las plataformas digitales garantizarán una amplia cobertura.
El espectáculo tendrá lugar en el escenario más grande jamás visto: aproximadamente 1500 metros cuadrados, con 680 metros cuadrados de pantallas LED, 56 metros de ancho y una pasarela de 25 metros que conduce al público. La estructura supera incluso las ya
Sin embargo, una tragedia se abatió sobre el escenario a pocos días del evento. Un trabajador falleció durante los preparativos. El accidente también ha sido noticia en la prensa internacional, lo que ha vuelto a poner de relieve las condiciones de seguridad en las obras de construcción de espectáculos.

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