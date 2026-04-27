Shakira prepara concierto récord en Copacabana con homenaje a mujeres

RÍO DE JANEIRO, Brasil, abril 27 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Un

a las

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

da inicio a la cuenta regresiva para elde la cantante Shakira en la, en Río de Janeiro.En unacon el diario "", la artista colombiana anunció que el espectáculo del 2 de mayo estará dedicado a ellas, destacando su papel fundamental en la sociedad y la economía., toman, crían hijos yunido", afirmó, expresando su profundo aprecio por los millones de familias encabezadas por mujeres solteras en Brasil.Emocionada ante el, Shakira declaró: sSi el planeta Tierra tuviera un altar, sería la. Siempre he soñado con cantar allí; es un".Elbusca batir récords de asistencia. Se espera la presencia de alrededor de 2 millones de personas en la playa, generando unestimado de aproximadamente 150 millones de euros.han vinculado sus nombres al espectáculo, mientras que lay lasgarantizarán una amplia cobertura.El espectáculo tendrá lugar en eljamás visto: aproximadamente, con 680 metros cuadrados de, 56 metros de ancho y una pasarela de 25 metros que conduce al público. La estructura supera incluso las yaSin embargo, unase abatió sobre el escenario a pocos días del evento. Undurante los preparativos. El accidente también ha sido noticia en la prensa internacional, lo que ha vuelto a poner de relieve lasen las obras de construcción de espectáculos.