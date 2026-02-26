Shakira regresa al Zócalo con concierto gratuito el 1 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La cantante Shakira regresa a México. Tras romper su propio récord de presentaciones en el Estadio GNP, la cantante está de vuelta para ofrecer dos conciertos más, el primero como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran" y el segundo para complacer a sus fans.

Shakira vuelve al Zócalo tras 19 años

Y es que, la llamada "Loba" cambiará los escenarios tradicionales por la plancha del Zócalo capitalino, un lugar que no pisaba desde 2007.

La cita es este próximo 1 de marzo y será completamente gratuito.

La colombiana ha hecho un sinfín de cosas en estos 19 años, para empezar lanzó tres discos, recorrió el mundo, conquistó las listas de popularidad y, más recientemente, fue nominada al salón de la fama.

Trayectoria y logros recientes de Shakira

Entre sus puntos a destacar se encuentra el show de medio tiempo del 2022 que coprotagonizó junto a Jennifer Lopez y en el que le abrió la puerta a un recién llegado Bad Bunny; además convirtió la palabra "facturar" en un estilo de vida.

En el terreno personal, la intérprete de "Ojos así" tampoco se ha quedado atrás. Se enamoró, formó una familia, se convirtió en madre de dos niños (Milan y Sasha) y dio al mundo uno de los escándalos más sonados, cuando se separó del exfutbolista español Gerald Piqué en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Pero como toda una artista, Shakira hizo del momento más duro de su vida, el mejor de su carrera... lanzó éxitos internacionales, como la "Music Session" con Bizarrap que ganó absolutamente todos los premios. Además, fortaleció la relación con sus hijos, no solo los invitó a colaborar con ella en su disco, también los incluyó en su gira.

Shakira recuperó su lugar en la industria musical en cuestión de meses y, luego de llenar 12 veces el GNP, planea imponer una nueva marca en cuanto a eventos masivos, al intentar superar las 210 mil personas que se congregaron en el Zócalo hace casi 20 años.