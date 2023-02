Shawn Mendes reflexiona tras cancelar su gira por salud mental

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Para Shawn Mendes lo más importante, en este momento, es su salud mental por lo que reflexionó sobre la decisión que tomó a mediados del 2022, cuando puso en pausa indefinida la gira que tenía programada por Norteamérica, Reino Unido y Europa.

Durante una entrevista que ofreció al "Wall Street Journal", el intérprete de "Señorita" reveló que concentrarse en sanar ha sido complicado, pero por fortuna ha tenido una gran red de apoyo que ha estado con él durante todo el proceso.

"El proceso fue muy difícil. Hacer mucha terapia, tratar de entender cómo me sentía y qué me hacía sentir de esa manera. Y luego hacer el trabajo para ayudarme a mí mismo y sanar, también apoyarme en las personas de mi vida para ayudar un poco", dijo.

Asimismo, aseguró que los últimos meses han sido especialmente reveladores, y se siente más que agradecido con sus fans por comprender que necesita estar bien para ofrecerles lo mejor de él:

"Creo que el último año y medio ha sido el proceso de curación más revelador, creciente y hermoso y justo de mi vida. También estoy muy agradecido por todas las personas que fueron tan cariñosas, amables y comprensivas".

Incluso, se dijo sorprendido y orgulloso de que la salud mental se esté convirtiendo en un tema de interés social, algo que no ocurría anteriormente: "La cultura realmente está empezando a llegar a un lugar donde la salud mental se está convirtiendo en una prioridad", agregó.

Fue en julio del 2022 cuando el cantante canadiense dio a conocer, a través de sus redes sociales, la difícil decisión de darse un respiro de sus compromisos de trabajo con el propósito de cuidar algunos aspectos de su salud y trabajar en sí mismo.

"Como ustedes saben tuve que posponer las últimas semanas de mis espectáculos ya que no estaba totalmente preparado; comencé esta gira emocionado de finalmente volver a cantar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia", escribió

Sin embargo, al no sentirse listo, acudió con un grupo de especialistas quien le recomendaron tomarse un tiempo fuera.

"Después de hablar con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente para curarme y volver más fuerte. En este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad".

El cantante de "Stitches" aclaró que esto no significa que no hará música nueva, así que afirmó que no puede esperar por volver a ver a su público en próximas giras en el futuro.