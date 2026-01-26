Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar que el grupo BTS tenga más fechas de conciertos en México, ante la alta demanda de boletos entre jóvenes mexicanos.

Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en el país alrededor de un millón de personas buscan asistir a los conciertos, pero actualmente solo hay 150 mil boletos disponibles en tres fechas, lo que motivó la gestión diplomática.

Sheinbaum señaló que la petición se hace "por las y los jóvenes de México" y de manera respetuosa, y adelantó que incluso se podría considerar la instalación de pantallas si no es posible ampliar el número de presentaciones.

Más adelante, la presidenta corrigió que en un inicio se refirió de manera incorrecta al cargo del mandatario asiático, precisando que se trata del presidente de Corea del Sur, no de un primer ministro.