Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México
La presidenta envió una carta a Corea del Sur ante la falta de boletos para fans mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar que el grupo BTS tenga más fechas de conciertos en México, ante la alta demanda de boletos entre jóvenes mexicanos.
Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en el país alrededor de un millón de personas buscan asistir a los conciertos, pero actualmente solo hay 150 mil boletos disponibles en tres fechas, lo que motivó la gestión diplomática.
Sheinbaum señaló que la petición se hace "por las y los jóvenes de México" y de manera respetuosa, y adelantó que incluso se podría considerar la instalación de pantallas si no es posible ampliar el número de presentaciones.
Denuncias por Irregularidades en Preventa de Boletos de BTS en México
Fans de BTS en México expresan molestia por supuestas irregularidades en la venta anticipada de boletos
Más adelante, la presidenta corrigió que en un inicio se refirió de manera incorrecta al cargo del mandatario asiático, precisando que se trata del presidente de Corea del Sur, no de un primer ministro.
