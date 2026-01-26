logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Fotogalería

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

La presidenta envió una carta a Corea del Sur ante la falta de boletos para fans mexicanos.

Por Redacción

Enero 26, 2026 11:12 a.m.
A
Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar que el grupo BTS tenga más fechas de conciertos en México, ante la alta demanda de boletos entre jóvenes mexicanos.

Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en el país alrededor de un millón de personas buscan asistir a los conciertos, pero actualmente solo hay 150 mil boletos disponibles en tres fechas, lo que motivó la gestión diplomática.

Sheinbaum señaló que la petición se hace "por las y los jóvenes de México" y de manera respetuosa, y adelantó que incluso se podría considerar la instalación de pantallas si no es posible ampliar el número de presentaciones.

LEA TAMBIÉN

Denuncias por Irregularidades en Preventa de Boletos de BTS en México

Fans de BTS en México expresan molestia por supuestas irregularidades en la venta anticipada de boletos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Más adelante, la presidenta corrigió que en un inicio se refirió de manera incorrecta al cargo del mandatario asiático, precisando que se trata del presidente de Corea del Sur, no de un primer ministro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México
Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México

SLP

Redacción

La presidenta envió una carta a Corea del Sur ante la falta de boletos para fans mexicanos.

El idioma ARMY: así hablan los fans de BTS
El idioma ARMY: así hablan los fans de BTS

El idioma ARMY: así hablan los fans de BTS

SLP

El Universal

Un glosario básico para entender los términos del fandom ante el regreso de BTS a México

Lucía Méndez celebra 71 años de trayectoria y polémica
Lucía Méndez celebra 71 años de trayectoria y polémica

Lucía Méndez celebra 71 años de trayectoria y polémica

SLP

El Universal

Cinco telenovelas emblemáticas marcan la carrera de la diva mexicana

VUELVE A LOS ESCENARIOS
VUELVE A LOS ESCENARIOS

VUELVE A LOS ESCENARIOS

SLP

El Universal

CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA SERIE ORIGINAL, ESTE PECULIAR Y MÍTICO GRUPO DE MARIONETAS REGRESA CON UN ESPECTÁCULO ESPECIAL PARA CONQUISTAR A LOS FANÁTICOS DE SIEMPRE Y A NUEVAS GENERACIONES