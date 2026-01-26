Civiles armados irrumpen en casa y matan a hombre

TAMUÍN.- Un hombre fue ultimado a tiros dentro de una casa ubicada cerca de la galera de la colonia Mirasol, en el municipio de Tamuín.

Varios disparos de arma de fuego, presumiblemente de grueso calibre, se escucharon la tarde de este domingo en el área antes mencionada.

En cuestión de minutos, las calles se vaciaron, los habitantes se resguardaron en sus domicilios y comenzaron a escucharse las sirenas de unidades de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron los primeros en llegar. Alguien les señaló un domicilio de donde provenían los estruendos, por lo que acudieron a indagar y encontraron a un hombre tirado, con sangre en la cabeza.

Se trataba de Alexo Lárraga, de 37 años de edad, con domicilio en Tampico, Tamaulipas, aunque no se informó por qué se encontraba en ese lugar.

Después arribaron socorristas de Bomberos Voluntarios, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios, así como de levantar el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Legal.