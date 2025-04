Shirley Manson elogia a Claudia Sheinbaum en concierto de Garbage

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante el último día del festival Tecate Pa'l Norte 2025, la cantante escocesa Shirley Manson expresó su admiración por Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, generando ovaciones y debate en redes.

En medio de los acordes de rock alternativo y la energía del Parque Fundidora en Monterrey, la voz de Garbage, Shirley Manson, interrumpió su presentación para dedicar unas palabras a México y a su nueva presidenta.

"Amamos mucho a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Creemos que puede ayudar a resolver muchos de los problemas de este mundo", dijo en inglés la artista, lo que de inmediato fue celebrado por sus seguidores mexicanos.

¿Quién es Shirley Manson?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Shirley Ann Manson nació el 26 de agosto de 1966 en Edimburgo, Escocia. Es reconocida mundialmente como la vocalista de Garbage, banda que se ha mantenido vigente desde 1995 con álbumes como "Version 2.0" y "No Gods No Masters".

Además de su papel como artista, Manson ha sido una activista constante en temas como el feminismo, los derechos de las mujeres y la igualdad social.

El artista ha declarado en múltiples ocasiones que, más allá de la música, su voz también debe usarse para visibilizar luchas sociales. Y esta no fue la excepción. En el escenario del Pa'l Norte 2025, dejó claro que la política también puede encontrar eco en la cultura pop.

En un momento en el que muchos artistas evitan posicionarse políticamente, Shirley Manson no dudó en mostrar su respaldo a Claudia Sheinbaum, destacando su papel como figura de cambio en una nación históricamente gobernada por hombres.

Manson, de 58 años, conocida tanto por su música como por su activismo feminista, aprovechó su espacio en el escenario para hablar sobre la importancia de que más mujeres ocupan cargos de liderazgo a nivel global.

Aunque sorprendí a algunos, este gesto de Shirley Manson no fue del todo inesperado para quienes conocen su historia. Desde sus inicios, Garbage ha defendido causas progresistas y ha utilizado sus plataformas para promover mensajes de justicia social.

Con canciones como "The World Is Not Enough" o "Why Do You Love Me", la banda ha logrado combinar crítica social con una propuesta musical poderosa.

Durante su participación en el festival, la cantante también comentó que "hay mucho amor para ella (Sheinbaum)" y expresó su deseo de ver más mujeres gobernando en el mundo.

Esta afirmación fue recibida con entusiasmo por el público, reflejando el sentimiento de una parte de la audiencia que celebra la llegada de Sheinbaum a la presidencia.