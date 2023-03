"Sí queda uno manchado", dice Julión Álvarez tras su proceso legal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- "Lo digo abiertamente con toda honestidad, sí queda uno manchado, sí es cierto que uno queda manchado, espero que eso se vaya borrando, quitando", señaló Julión Álvarez respecto a su situación legal que vivió.

Fue en mayo del 2022 cuando el cantante de regional mexicano fue borrado de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a la cual fue agregado por supuestas vinculaciones financieras con la delincuencia organizada.

Durante la presentación del nuevo programa de Televisa "Mi famoso y yo", en donde será juez señaló que espera que sus dos hijas no vivan las consecuencias que generó toda esta situación angustiante que vivió.

"Que a mis niñas, que en su momento no les toque vivirlo, porque sí es un poco incómodo, difícil, feo, situaciones que no se lo deseo a nadie porque desgraciadamente uno se lleva entre las patas a la familia, fue algo muy difícil que bendito Dios ya pasó".

Dijo que sus pequeñas no sufrieron algún tipo de bullying por el problema que tuvo, pues indicó que ellas siguen muy chicas, entonces realmente "no vieron si a la hora de inscripción las querían o no las querían en la escuela, si los papás de otros compañeritos querían o no que se juntaran con mis hijas por el hecho de ser mis hijas".

Regresar a Televisa con este programa dominical consideró que es retomar lo que hace un poco más de cinco años estaba empezando, pues en ese entonces había sido elegido para ser coach de "La Voz... México", en Televisa, sin embargo, a la mera hora fue sustituido por otro famoso.

"Fue un proyecto que desgraciadamente se trunca, los tiempos de Dios son perfectos, hoy se da la oportunidad de retomar un programa en el que se va a trabajar con niños, vamos a convivir con ellos, con sus sueños e ilusiones y es una etapa muy especial para un servidor que tengo a mis princesas de cuatro y tres añitos".

Julión no hará duetos

Explicó que tiene una larga lista de artistas que lo han invitado para realizar duetos, sin embargo, aclaró que no es el momento para realizarlos para evitar problemas legales; continúa en la disquera Universal Music.

"Cuando me liberan se vuelve a activar un contrato que tenemos con la compañía, como son contratos viejos desde el 2007, en la actualidad a lo mejor hay cosas que a lo mejor no son convenientes ni para quien me invita a hacer un dueto, ni para un servidor, no hay esas modificaciones, no es momento para poder realizar esos duetos, desgraciadamente no, agradezco la invitación, pero no es el momento para hacerlo".

¿Ya puede viajar a Estados Unidos?

Julión afirmó que espera pronto poder ir a Estados Unidos, indicó que todavía sigue con los trámites, en un proceso administrativo que desea que pronto tenga una respuesta favorable.

"¿Cómo lo vamos a hacer? Corriendo, viejo, hay que llegar y cumplir los compromisos, tanto los de trabajo de Julión Álvarez y su norteño banda, cumplir en casa con mi familia y mis criaturas y este compromiso (del programa de televisión)".