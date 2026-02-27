SIGUE TRIUNFANDO

PARÍS.-La película estadounidense ´One Battle After Another´ (´Una batalla tras otra´), de Paul Thomas Anderson, se impuso este jueves en la categoría de mejor película extranjera en la 51 ceremonia de los premios César, los más importantes del cine francés.

En la gala celebrada en París, en el legendario teatro Olympia, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio que el 15 de marzo competirá por 13 premios Oscar se impuso a la española ´Sirat´, de Óliver Laxe; la brasileña´O Agente Secreto´ (´El agente secreto´), de Kleber Mendonça Filho; la china ´Black Dog´ de Guan Hu y la noruega ´Sentimental value´ (´Valor sentimental´), de Joachim Trier.

Paul Thomas Anderson no viajó a la capital francesa, pero tras anunciarse el premio Olivier Snanoudj, representante de Warner en Francia, leyó un mensaje de agradecimiento en nombre del cineasta y de la productora de la película, Sara Murphy, en el que se declararon felices de constatar "el impacto del filme en el público del mundo entero, y en particular el francés".

´One Battle After Another´ es una odisea psicodélica y política en la California de los 80 donde un exhippie (DiCaprio) se ve inmerso en una red de conspiraciones federales tras el regreso de su antiguo amor (Teyana Taylor), una activista radical con la que tuvo una hija ahora adolescente (Chase Infiniti) que desconoce el verdadero pasado de sus padres.

En esta edición 51 de los César, en la que uno de los platos fuertes será la entrega de un premio de honor al actor estadounidense Jim Carrey, la gran favorita de la noche, en base al número de nominaciones, es ´Nouvelle Vague´, del estadounidense Richard Linklater, con diez opciones a premio en total.

La recreación del rodaje de la mítica ´Al final de la escapada´ de Jean-Luc Godard compite por ser la mejor película del año en Francia frente a ´L´attachement´ (8 candidaturas), ´Dossier 137´ (8), ´La petite dernière´ (7) y ´Un simple accident´ (2) que, dirigida por el iraní Jafar Panahi, fue la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes.