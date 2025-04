Sofía Niño de Rivera se suma al elenco de Netas Divinas en Unicable

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- "Netas Divinas" ya sumó a su quinta integrante tras la salida de la periodista Paola Rojas, se trata de Sofía Niño de Rivera, una de las exponentes del stand up comedy en México.

Se suma a las conductoras Galilea Montijo, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, quienes hace casi un año despidieron a Paola Rojas y ahora reciben a Sofía Niño de Rivera, quien decidió aceptar el proyecto porque es algo nuevo y diferente a lo que ha hecho en su carrera.

Dijo que cuando estuvo como invitada la pasó muy bien, le gustó el formato y siente que tuvo química con las conductoras.

"Me sentí con mis amigas, entonces, increíble; nunca me imaginé formar parte de las Netas porque mi carrera es completamente distinta a todo esto entonces cuando vine de invitada dije 'qué divertido', y cuando me invitaron a quedarme dije 'me encantó'"

Para Niño de Rivera, quien ha mantenido con cierta privacidad su vida personal, será retador que ahora, en el programa, tendrá que abrirse y hablar por primera vez de esos detalles y vivencias.

Fue la primera mujer mexicana en grabar un especial de comedia en español para Netflix, titulado "Sofía Niño de Rivera: Expuesta", estrenado en 2016.

Participó en la serie "Club de Cuervos", de Netflix y realizó talleres de comedia en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, apoyando a mujeres reclusas a través del humor, en colaboración con su prima Saskia Niño de Rivera y la organización Reinserta.

El programa "Netas Divinas" de Unicable ha tenido varias conductoras a lo largo de su historia desde su inicio en 2007, entre ellas Martha Figueroa, Isabel Lascurain, Gloria Calzada, Yolanda Andrade y Luz María Zetina.