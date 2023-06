Sólo "creadores humanos" pueden ganar el Grammy: Academia

La Academia de la Grabación está realizando varios cambios en los premios Grammy, incluida una regla que estipula que "sólo los creadores humanos" pueden ganar el mayor honor de la industria de la música en una decisión dirigida al uso de la inteligencia artificial en la música popular.

"Un trabajo que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría", dijeron, según los nuevos "Protocolos de inteligencia artificial (IA)" publicados el viernes.

La regla se estableció luego de la reunión semestral de la junta directiva de la academia el mes pasado, donde se determinó que las obras que presentan elementos de IA son elegibles, siempre que un creador humano sea responsable de una contribución "significativa" a la música y/o letra.

"El componente de autoría humana del trabajo presentado debe ser significativo", dicen los nuevos requisitos.

La noticia llega poco después de que Paul McCartney anunciara el martes que se había completado un "último disco de los Beatles" usando inteligencia artificial extrayendo la voz de John Lennon de una vieja maqueta. En ese momento, describió la IA como "un poco aterradora, pero emocionante", y agregó: "Tendremos que ver a dónde conduce eso".

Además de la regla de IA, la Academia de la Grabación anunció que se han realizado cambios en otras categorías. Ahora, para ganar una nominación a la categoría de álbum del año, un creador de música debe representar al menos el 20% del trabajo. Eso incluye a todos los artistas acreditados, artistas destacados, compositores, productores, ingenieros, mezcladores e ingenieros de masterización, y difiere de una decisión tomada en 2021, que permitió que cualquiera que trabajara en el álbum recibiera una nominación.

El número de posibles nominados en las "cuatro grandes" categorías (mejor artista nuevo, así como álbum, canción y grabación del año) se ha reducido de 10 a ocho.

Anteriormente, para ser nominado a la categoría de "mejor película sobre música", el 50 % del filme tenía que estar basado en la interpretación. La Academia de la Grabación ha levantado ese requisito.

El cambio refleja mejor la evolución del formato de documental musical, a menudo una colección de material real y de archivo, como "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" de Apple TV. Las películas biográficas y los largometrajes dramáticos aún no son elegibles.

También son elegibles: "Videos musicales individuales y enfocados en la música que juntos crean un álbum visual (si los videos se ingresan juntos como una película cohesiva)", evidencia de una tendencia encabezada por la película "Lemonade" de Beyoncé de 2016, y explorada a través de géneros, como en "If I Can't Have Love, I Want Power" de Halsey estrenada en 2021.

La Academia de la Grabación también anunció que el premio al mejor solo de jazz improvisado ha sido rebautizado como mejor interpretación de jazz, y el de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejano) ha sido rebautizado como mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano). Para calificar en esta última categoría, el 50% de la letra debe estar cantada en español, o la mayoría del contenido musical debe reflejar un estilo tradicional de música mexicana, como banda, norteña, corridos, grupera, mariachi, ranchera, sierreña, jarocha, huasteca y huapango.

Esos cambios siguen a la adición de tres nuevas categorías, anunciadas el martes: mejor grabación de pop dance, mejor interpretación de música africana y mejor álbum de jazz alternativo.