Sony Pictures anuncia serie sobre caso Jeffrey Epstein
Laura Dern interpretará a la periodista que reactivó el caso Epstein y también será productora.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El polémico caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein ha sido llevado a la pantalla en documentales, investigaciones y programas especiales; sin embargo, ahora llegará al streaming en formato serie.
Sony Pictures desarrolla serie sobre caso Jeffrey Epstein
De acuerdo con información publicada por "Variety", Sony Pictures Television está trabajando en el desarrollo de una miniserie que contará con la participación de la actriz Laura Dern.
La producción, afirmó el medio, estará basada en el libro "Perversión de la justicia: La historia de Jeffrey Epstein", de la periodista Julie K. Brown, quien reactivó el caso al exponer nuevos detalles sobre la red de abuso de Epstein.
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Laura Dern protagonizará y producirá la miniserie
Aunque aún no se han dado más detalles del proyecto, como el elenco, la fecha de estreno ni la plataforma que la distribuirá, sí se ha revelado que Dern dará vida a la periodista.
De concretarse, el proyecto sería la primera serie ficcionada sobre el caso, uno que ha causado gran indignación no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pues políticos, artistas y hasta miembros de la realeza han sido vinculados.
Dern también fungirá como productora, mientras que Adam McKay y Kevin Messick se suman al proyecto a través de su compañía Hyperobject Industries.
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