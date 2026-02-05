Stephanie Salas festeja su cumpleaños junto a Sylvia Pasquel
La actriz Stephanie Salas celebra su cumpleaños número 56 en compañía de su madre Sylvia Pasquel, mostrando la cercanía entre ambas
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Una publicación reciente de Sylvia Pasquel puso en evidencia la relación cercana que mantiene con su hija, Stephanie Salas, quien este 5 de febrero celebra sus 56 años.
A través de su cuenta de Instagram, la actriz, y hermana de Alejandra Guzmán, compartió un carrete de imágenes en el que aparece junto a Salas. En la sesión destaca que ambas lucen outfits a juego; en la postal que abre la galería visten de negro, con labios rojos y calzado en el mismo tono.
Las fotografías también muestran una faceta divertida y espontánea: madre e hija posan sonrientes frente a la cámara, hacen gestos muy propios del medio artístico y, además, se incluyen algunas imágenes que remiten a la juventud de Stephanie.
Para acompañar la publicación, Pasquel dedicó un mensaje lleno de cariño: "Nunca imaginé un amor tan perfecto por alguien hasta que llegaste a mi vida, princesa". Más adelante, le agradeció por ser su hija, compañera y cómplice, y expresó: "Mi mayor orgullo es ser tu madre. Feliz cumpleaños @stephaniesalasoficial. ¡Te amo, hija!".
Stephanie respondió al gesto con un breve mensaje: "Te amo, mamita, gracias por la vida".
Posteriormente, la cantante y actriz compartió otra publicación en la que agradeció el cariño recibido y a las personas que la acompañan en su día a día: "Gracias a ustedes por estar".
Entre los mensajes que recibió destacó el de su hija, Michelle Salas, quien escribió: "¡FELIIIICIDADES, MADREEEE! Celebro tu vida hoy y todos los días. Te amooo infinitoooo". También Camila Valero, hermana de Stephanie, comentó con una breve frase: "The Queen".
Stephanie Salas forma parte de la dinastía Pinal y ha desarrollado una trayectoria en la música, el cine, el teatro y la televisión. Hija de Sylvia Pasquel y del músico Micky Salas, creció en un entorno artístico que despertó su interés por la música desde muy joven, particularmente a partir de 1992.
A lo largo de su carrera ha participado en producciones como "El precio de la fama" y el musical "Vaselina", donde conoció a Luis Miguel. Además, ha actuado en "Lo que callamos las mujeres" y en la serie "La casa de las flores", por mencionar algunas. De forma paralela, ha explorado su gusto por la música electrónica y suele presentarse como DJ.
