Descubren almacén de mercancía robada en León

La intervención de la Policía Municipal en León revela un almacén de mercancía robada en un anexo de adicciones, protegiendo el patrimonio de empresas y comercios.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 05:55 p.m.
A
LEÓN, Gto., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Un cateo puso al descubierto un almacén de miles de piezas robadas en un Centro de Rehabilitación contra las adicciones, conocido como anexo, en la colonia Predio San Pablo de esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado informó que en el operativo aseguró insumos industriales y productos comerciales, entre los que destacan más de mil costales de materia prima para panificación, así como cajas y contenedores con rellenos frutales, productos de confitería, dulces y alimento procesado para mascotas.

Dijo que en coordinación con la Policía Municipal de León, se logró un golpe significativo contra el robo de mercancía.

Expuso que ese delito afecta directamente a la economía, el empleo y la estabilidad de las familias guanajuatenses.

Explicó que la mercancía robada se encontraba resguardada en el inmueble de la colonia Predio San Pablo, habilitado irregularmente como centro de tratamiento de adicciones.

La intervención se originó a partir de un reporte oportuno de la Policía Municipal.

Con base en los indicios recabados, el Ministerio Público obtuvo de un Juez la orden de cateo, la cual fue ejecutada por agentes de Investigación Criminal, en coordinación con policías municipales.

"Este aseguramiento no solo representa la recuperación de bienes, sino la protección del patrimonio de empresas y comercios", acotó.

