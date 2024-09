Sting lanza 'I Wrote Your Name' y anuncia gira en Norteamérica

Londres, 5 sep (EFE).- Sting lanzó este jueves 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', el primer tema nuevo que publica el músico británico desde su álbum 'The Bridge' (2021), según informó la web del cantante.

Un tema, acompañado de un vídeo, en el que Sting y su banda de rock han realizado una variación de lo que el científico Godfried Toussaint llamó "El ritmo que conquistó el mundo", cuando en 2004 definió el ritmo euclidiano en la música, que es el reparto equitativo de un número determinado de pulsos en una unidad de tiempo.

Desde sus orígenes en África occidental y su adaptación a la música latina con la clave "clave 3-2", el conocido también como 'Bo Diddley Beat', ha impulsado la mayoría de las canciones que forman el canon del rock.

Sting ha realizado ahora un cambio en este esquema de sonido con las contribuciones musicales de Dominic Miller en la guitarra, Chris Maas en la batería y Martin Kierszenbaum en el órgano.

Mientras que Gordon Matthew Thomas Sumner toca el bajo y la guitarra eléctrica en 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', "una melodía áspera de blues", como la califica la web de Sting.

"Un manifiesto de 3 minutos y 22 segundos" para la nueva formación musical del cantante, Sting 3.0, con la que realizará una gira por Norteamérica que comenzará con dos noches -17 y 18 de septiembre- en el legendario Fillmore Theatre de Detroit.

La parte norteamericana de la gira, que finalizará el 16 de noviembre en Los Ángeles, es la continuación de la etapa europea, que se desarrolló entre mayo y agosto de este año.