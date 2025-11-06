Stranger Things: The Experience llega a CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La exitosa experiencia inmersiva de "Stranger Things: The Experience", vendrá por primera vez a la Ciudad de México, donde los fans podrán transportarse al mundo de terror de los hermanos Duffer.

Después de su pasó en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y Sao Paulo finalmente esta aventura para fanáticos de la serie de Netflix abrirá sus puertas al público el próximo 13 de diciembre.

"Stranger Things: The Experience" estará ubicado en Expo Reforma en CDMX en un espacio de más de 2 mil 500 metros cuadrados, donde los visitantes tendrán la oportunidad de desbloquear los poderes telequinéticos como los de Eleven.

Para entrar a de "Stranger Things: The Experience", tendrás que adquirir tus entradas a través de Fever o en la página https://strangerthings-experience.com/cdmx/, a partir del próximo 12 de noviembre a las 12:00 de la tarde.

Entra al misterioso universo de "Stranger Things"

La aventura comienza en el laboratorio nacional de Hawkins, donde podrás conocer los experimentos y la puerta al "Upsidedown", donde viven los horribles y terroríficos Demogorgons y los Mind Flayers (Azotamentes).

Posteriormente la experiencia continua en Mix-Tape, una zona interactiva que trae de regreso a los años 80 y los lugares donde se reúnen Dustin, Will, Lucas, Max y Once viven sus aventuras en la serie, como: Scoops Ahoy, Surfer Boy Pizza y el Palace Arcade.

En "Stranger Things: The Experience" habrá un bar temático con cócteles especiales inspirados en la serie y los eventos vistos en las 4 temporadas. Además, de una tienda de mercancía oficial y la oportunidad de enfrentarse al Vecna.

Greg Lombardo, jefe Experiences en Netflix explicó que los fans podrán volverse parte de la historia de esta experiencia que ha tenido un espacio importante en la cultura pop desde su estreno en 2016 y que estrenará su última temporada este año.

"Es una forma única de sumergirse en el universo de Stranger Things y convertirse en parte de la historia.", explicó Greg Lombardo.

La experiencia incluye fotos en la sala de la casa de los Byers y en una cabina ochentera de Palace Arcade. Además, podrás interactuar con los tus personajes favoritos de "Stranger Things", previo al estreno de la quinta temporada.