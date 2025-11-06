Muere agente de la Guardia Nacional atropellado en la 57
Los hechos se suscitaron en el kilómetro 153, cerca de Santa María del Río
Esta mañana fue atropellado y muerto un oficial de la Guardia Nacional en la carretera 57. El reporte fue cerca de las 8:00 horas.
Los hechos se suscitaron en el kilómetro 153, cerca de la comunidad del Cerrito, en Santa María del Río.
Aparentemente, el oficial descendía de la patrulla para auxiliar a un vehículo descompuesto, momento en el que fue arrollado por el conductor de un vehículo, del que se desconocen sus características. Al llegar los paramédicos lo encontraron sin signos vitales.
El sitio fue abanderado por oficiales de la GN, mientras que la Policía de Investigación de la FGE inició carpeta correspondiente.
