Street Fighter presenta tráiler oficial previo a su estreno en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Con una música que remite directamente al combate y una estética de

, el tráiler de "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" ofrece un primer vistazo a la acción y a los guiños al clásico videojuego de la empresa japonesa Capcom.Según sugiere el adelanto, la historia sigue a los luchadores, quienes serían reclutados porpara participar en elWorld Warrior.Sin embargo, en la historia ambientada en, se apunta a que else vería envuelto en unaque podría cambiar el destino de los participantes.En cuanto al elenco, está encabezado porcomocomo, junto aen el papel deTambién se ha mencionado la participación decomo Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog,como Akuma, Cody Rhodes como Guile y David Dastmalchian como M. Bison.El proyecto a cargo del directorbuscaría abrirse paso entreque, aunque recibieron críticas, como la versión deprotagonizada por Jean-Claude Van Damme, con el tiempo se han convertido en títulos de culto.