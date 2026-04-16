Street Fighter presenta tráiler oficial previo a su estreno en 2026
El tráiler de Street Fighter destaca la ambientación de 1993 y la conspiración en el torneo.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Con una música que remite directamente al combate y una estética denostalgia noventera , el tráiler de " Street Fighter
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" ofrece un primer vistazo a la acción y a los guiños al clásico videojuego de la empresa japonesa Capcom.
Según sugiere el adelanto, la historia sigue a los luchadores Ryu y Ken Masters, quienes serían reclutados por Chun-Li para participar en el torneo World Warrior.
Sin embargo, en la historia ambientada en 1993, se apunta a que el torneo se vería envuelto en una conspiración que podría cambiar el destino de los participantes.
En cuanto al elenco, está encabezado por Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters, junto a Callina Liang en el papel de Chun-Li.
También se ha mencionado la participación de Jason Momoa como Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y David Dastmalchian como M. Bison.
El proyecto a cargo del director Kitao Sakurai buscaría abrirse paso entre adaptaciones previas que, aunque recibieron críticas, como la versión de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, con el tiempo se han convertido en títulos de culto.
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