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Street Fighter presenta tráiler oficial previo a su estreno en 2026

El tráiler de Street Fighter destaca la ambientación de 1993 y la conspiración en el torneo.

Por El Universal

Abril 16, 2026 05:42 p.m.
A
Street Fighter presenta tráiler oficial previo a su estreno en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Con una música que remite directamente al combate y una estética de

nostalgia noventera
, el tráiler de " Street Fighter

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" ofrece un primer vistazo a la acción y a los guiños al clásico videojuego de la empresa japonesa Capcom.
Según sugiere el adelanto, la historia sigue a los luchadores Ryu y Ken Masters, quienes serían reclutados por Chun-Li para participar en el torneo World Warrior.
Sin embargo, en la historia ambientada en 1993, se apunta a que el torneo se vería envuelto en una conspiración que podría cambiar el destino de los participantes.
En cuanto al elenco, está encabezado por Andrew Koji como Ryu y Noah Centineo como Ken Masters, junto a Callina Liang en el papel de Chun-Li.
También se ha mencionado la participación de Jason Momoa como Blanka, Curtis "50 Cent" Jackson como Balrog, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y David Dastmalchian como M. Bison.
El proyecto a cargo del director Kitao Sakurai buscaría abrirse paso entre adaptaciones previas que, aunque recibieron críticas, como la versión de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, con el tiempo se han convertido en títulos de culto.

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