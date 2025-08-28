Subasta de la colección de Guillermo del Toro: arte exclusivo en venta

SANTA MÓNICA, California, EE.UU. (AP) — Guillermo del Toro es un aclamado maestro del terror y ha construido una enorme colección de memorabilia a lo largo de su carrera de décadas. Un encuentro cercano con los devastadores incendios forestales de California lo llevó a hacer lo que antes era impensable: subastar algunos de los 5.000 artículos de su preciada colección.

El cineasta nacido en Guadalajara, México, subasta cientos de artículos que van desde obras de luminarias del cómic como Jack Kirby y Richard Corben hasta artículos exclusivos de sus propios clásicos como "Cronos" y "Hellboy".

Las ofertas en línea comenzaron el jueves para la subasta del 26 de septiembre, que es la primera de una serie de tres partes con Heritage Auctions.

Del Toro afirmó mientras mostraba algunos de los artículos a la venta a The Associated Press durante un recorrido por su llamada Bleak House (Casa Tenebrosa): "Quien lo compre o lo obtenga lo va a amar igual". "Eso es todo lo que puedes hacer con tus hijos: planear para que tengan una buena vida después de ti".

A continuación, un vistazo a las piezas que del Toro dice que le costó más dejar ir.

"Frankenstein" de Bernie Wrightson

Cuando la Bleak House de del Toro, que en realidad son dos casas y media, estuvo en peligro por los incendios forestales, se centró en asegurar solo algunos artículos: sus diarios, algunos de sus premios y las ilustraciones de "Frankenstein" de Bernie Wrightson.

El coleccionista ha puesto a la venta dos piezas de arte originales de los 50 dibujos a pluma y tinta que Wrightson creó para la versión ilustrada de 1983 de "Frankenstein" de Mary Shelley.

La posibilidad de que esos artículos perecieran en un incendio "pesaba mucho sobre mí, porque esa es su obra maestra", dijo del Toro.

"Frankenstein" marcó el inicio de la pasión de toda la vida de del Toro por los monstruos. El cineasta adaptó la clásica historia de terror para Netflix y la estrenará en la plataforma de streaming en noviembre.

Una de las piezas de Wrightson, con una oferta inicial de 200.000 dólares, representa a la criatura escondiéndose cerca de un arroyo. La otra, que comienza en 100.000 dólares, retrata la persecución de Víctor Frankenstein a la criatura.

"Mis ojos van a empezar a temblar", dijo. "Esas dos fueron bastante brutales".

"Hellraiser" ("Puerta al infierno") de Mike Mignola

Solo había un artículo que Mike Mignola, un célebre escritor de cómics y amigo de toda la vida de del Toro, no sabía que formaba parte de la colección Bleak House. Resultó ser uno de los suyos.

Del Toro se está despidiendo de una obra de arte original que Mignola dibujó a finales de los años 80 para "Hellraiser #2", la serie de cómics de Clive Barker, antes de que fueran adaptados a películas en los años 90.

El director dijo que era fan de los cómics de "Hellraiser", y esta pieza en particular fue la precursora que llevó a Hellboy, un superhéroe que Mignola creó en los años 90. Del Toro luego escribió y dirigió las películas de "Hellboy".

El artículo, con una oferta inicial de 40,000, se describe en el catálogo de la subasta como "una de las mejores obras de arte" en la colección de del Toro. También fue una de las que más tiempo llevó asegurar, dijo.

"Hay algunos artículos que son muy difíciles de encontrar. La portada de Hellraiser fue extremadamente difícil".

El arte detrás de "El laberinto del fauno"

Antes de que la realidad de las limitaciones presupuestarias se impusiera, los escenarios de la película de fantasía oscura de 2006 "El laberinto del fauno" se extendían mucho más en las mentes de del Toro y los ilustradores con los que trabaja.

Ha mantenido un control estricto sobre este arte durante mucho tiempo. Ahora, más de una docena de piezas de arte de preproducción, que nunca han estado a la venta, estarán disponibles para el público en general.

El complejo del molino, que era el corazón del oscuro cuento de hadas, por ejemplo, existía a una escala mucho mayor en papel de lo que se mostró en pantalla. Ese boceto conceptual, dibujado por Raúl Monge, uno de los favoritos de del Toro, tiene una oferta inicial de 6.000 dólares.

El modelo detrás del fantasma en "El espinazo del diablo"

Del Toro tenía una imagen clara en mente al desarrollar a Santi, el fantasma inquietante de un huérfano asesinado de su película de terror de 2001 "El espinazo del diablo". Imaginó el cráneo del fantasma agrietado como porcelana rota, con ojos inquietantes y piel cenicienta, según el catálogo de la subasta.

El modelo de producción que ayudó a dar vida a su visión se subasta con una oferta inicial de 6,000 dólares.

Santi es una "criatura emblemática, que creo que en realidad sentó un precedente para muchas criaturas", dijo del Toro a la AP.

Memorabilia de "Hellboy"

También se venden más de 40 piezas de memorabilia de las películas de "Hellboy" de Del Toro. Entre las decenas de ilustraciones y bocetos conceptuales hay dos piezas únicas.

La icónica chaqueta usada por Ron Perlman, quien interpretó a Hellboy en las películas, fue directamente de la espalda del actor a los brazos de del Toro, dijo, y ahora se dirige a otro lugar con una oferta inicial de 40,000 dólares.

También está a la venta "Big Baby", la escopeta de seis tiros característica de Hellboy, que comienza en 50,000 dólares.

"No podíamos tener muchos duplicados, así que Big Baby es una pieza héroe, héroe, héroe", dijo del Toro. "Esa dolió".

Obra original de H.R. Giger para "The Tourist"

Una de las piezas de mayor precio en la subasta es el diseño conceptual de H.R. Giger para un guion de ciencia ficción y horror no producido, "The Tourist". Giger fue un artista surrealista suizo conocido por mezclar lo humano y la máquina en su trabajo.

La pieza de Giger es una estrella en la colección de Del Toro y tiene un precio inicial de 150,000 dólares.

"Siempre fue un buen punto en el recorrido de la colección decir muy casualmente, y este es un Giger", dijo del Toro. "Era una gran muestra de poder, ya sabes. Dejar ir esa gran muestra de poder no es fácil".

Réplica del dispositivo de "Cronos"

"Cronos" fue el debut cinematográfico Del Toro aclamado por la crítica en 1992. Comenzó a crear bocetos para la película en los años 80 y uno está incluido en la subasta, que dijo es probablemente el único dibujo de preproducción de la película del que se desprenderá.

El boceto conceptual de un vampiro esquelético y musculoso sosteniendo un pequeño reloj de bolsillo tiene una oferta inicial de 4,000 dólares. El reloj de bolsillo se desarrolló más tarde en el dispositivo Cronos, que otorga inmortalidad a un anciano en la película.

"Es muy hermoso poder decir mira, este es un diseño de 'Cronos' que hice cuando nadie sabía qué era 'Cronos'", dijo del Toro.