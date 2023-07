Subastarán 1,500 artefactos coleccionables de Disneylandia

Los fans que coinciden en que Disneylandia es el reino más feliz del a Tierra podrán llevarse a casa algo más que un recuerdo del momento.

Un coleccionista ha llevado la magia de Disney a un enorme edificio de 2.800 metros cuadrados (30.000 pies cuadrados) en Burbank, California, donde los fans pueden escuchar el canto de los pájaros en el Enchanted Tiki Room o reírse de los fantasmas animados al recorrer la Mansión Encantada al examinar los más de 1.500 artefactos que se subastarán en las próximas semanas.

Joel Magee inició su colección de más de 6.000 objetos —disfraces, carteles raros y vehículos de tamaño real de juegos como Dumbo y Peter Pan— hace 30 años, y ahora está dispuesto a compartir una parte con la gente.

"Soy uno de esos tipos que... si no es grande, no vale la pena. Y si no es el más grande, no es el mejor", dijo Magee a The Associated Press en una entrevista reciente mientras los fans recorrían la muestra. Su colección de objetos de Disneylandia/Disney Park es la más grande del mundo en poder de un solo individuo.

"Es realmente emocionante. Por primera vez, tengo todos mis objetos en una misma sala al mismo tiempo", dijo.

En el mundillo de los coleccionistas se conoce a Magee como "the toy scout" y ha reunido una colección inmensa de juguetes y artefactos Disney.

Dice que miraba "The Wonderful World of Disney" por TV todas las semanas cuando era chico, pero nunca pensó en coleccionar hasta que estuvo en una feria del juguete donde un hombre vendía artefactos de Disney, y le fascinó.

"En esa época tenía poco dinero. Compré un par de piezas, pero así comenzó", dijo Magee. "En mis viajes como 'toy scout' conocí a gente en todo el país, y desde hace 25 años me traen sus cosas y aquí están".

Los artículos en venta varían en tamaño desde una postal hasta un camión Modelo T de 1917 de la calle principal de Disneylandia, creado, según Magee, por el mismo Walt Disney.

Mike Van Eaton es uno de los dueños de Galerías Van Eaton, que organiza la subasta. Dice que entre los artículos más codiciados están los de la Mansión Encantada, como las pinturas originales del elevador y un "doom buggy", el vehículo en que se recorre la atracción.

"Joel tiene una de las colecciones más increíbles del mundo de carteles de las atracciones del parque. Tiene el cartel de cada atracción que haya existido en el parque. Y se venderán a muy buen precio", dijo Van Eaton.

Hay artículos al alcance de cada bolsillo, a partir de 50 dólares, pero la mayoría son mucho más caros.

"Algunos de estos artículos, como el vehículo Dumbo, pueden llegar a 200.000 o 300.000 dólares. Tenemos botes de basura del parque que pueden venderse por 5.000 o 6.000 dólares y carteles que alcanzarían los 50.000 a 60.000 dólares.

Magee dice que le resulta difícil elegir los objetos que más quiere en una colección tan grande, pero los de utilería estática que ha refaccionado ocupan un lugar especial en sus preferencias.

"¡Los pájaros Tiki eran pilas de escombros cuando los conseguimos! Estaban astados, les faltaban piezas", dijo Magee. "Algunos amigos míos que trabajan mucho... en ese campo volvieron a darles vida como no te imaginas. Y la gente los mira y ves la magia en sus ojos cuando los ven".

Los objetos estarán en exhibición en el Burbank Town Center Mall hasta el 16 de julio. La subasta se realizará del 17 al 19 de julio.