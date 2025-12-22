Suji Kim, Chingu Amiga, conquista Corea con tacos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La creadora de contenido Suji Kim, mejor conocida por su nombre artístico "Chingu Amiga" continúa mostrando su amor por México y su cultura en redes. En esta ocasión viajó a Corea del Sur para compartir un poco de la gastronomía nacional con el público asiático.

A través de un video en su canal de YouTube, la creadora de contenido compartió esta iniciativa de llevar un poco de México al otro lado del mundo, pues, según palabras de la influencer: "los tacos están de moda". Esta idea pareció confirmarse durante la venta, pues todo se agotó en casi 3 horas.

Para lograr su idea, Suji visitó un restaurante de comida mexicana en Corea llamado "TACOEAT" y contactó a un chef profesional, quien buscaba llevar el sabor "mexa" más lejos. La influencer llevó algunos ingredientes originales de Oaxaca, país de donde es su pareja, Rodrigo Vázquez.

Para ofrecer los platillos típicos, la influencer construyó su propio menú en coreano, a fin de ofrecerlos a los clientes. Entre los platos que vendió la creadora de contenido están:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

- Chilaquiles

- Tlayudas

- Tacos de chorizo

- Agua de jamaica

Además, Suji llevó algunos snacks y bebidas típicas del país, como un refresco "Jarrito" de uva y la popularmente conocida "caguama". También llevó una bolsa con chapulines, una botana frita tradicional en distintos estados de México, consumidos desde tiempos prehispánicos.

Al probar los chilaquiles, un grupo de amigos elogiaron el platillo, pues, diferente lo que creían, estos tenían un sabor "picante, pero suave", siendo bien recibido por sus paladares. Al comer los tacos, el grupo se sorprendió por la cantidad de carne que ofrecían. Luego, al llegar a la tlayuda, los comensales comieron en silencio, dejando el plato completamente vacío.

Para cerrar la comida con broche de oro, la influencer les ofreció una cerveza mexicana, conocida popularmente entre los mexicanos como "caguama". Tras darle un sorbo, los clientes mostraron su entusiasmo por el sabor, pues no estaban acostumbrados a la textura. "Todo lo que nos has ofrecido está muy bueno", explicaron.

Finalmente, la creadora de contenido puso sobre la mesa la idea de abrir su propio restaurante mexicano en Corea del Sur, demostrando el cariño que tiene por la tierra del mezcal. Sus seguidores, contentos con la propuesta, animaron a la influencer: "Qué orgullo Chingu. Verdaderamente tienes que abrir tu taquería y contratar al chef", escribieron.