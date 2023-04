Super Mario Bros y Spider-Man: No Way Home, películas más taquilleras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, las películas que más venta de boletos registraron en taquilla son "Super Mario Bros" y "Spider-Man: No Way Home", dijo el director de Relaciones Públicas de Cinépolis, Ramón Ramírez.

Aunque hay que esperar a que termine la exhibición, la tendencia es que son las dos más vistas desde el 2020 a la fecha, considerando que este 2023 ya se puede considerar el regreso a la normalidad.

Durante el panel de expertos que organizó el Consejo de la Comunicación "Día del Niño en números", "Super Mario Bros" es una película que ya rebasó los 17 millones de boletos con mejor venta".

Mientras que, en enero del 2022, Sony Pictures anunció que "Spider-Man: sin regreso a casa" vendió 21 millones de boletos.

Ramírez dijo que cuando se lanzó "Spider-Man: No Way Home", o "sin regreso a casa", había restricciones en la movilidad por la ola de Covid-19 de ese momento, pero 2023 es un año de normalidad, se puede decir post pandemia.

Pero actualmente "Spider-Man: No Way Home" y "Super Mario Bros" "son las películas que más están rompiendo la taquilla" y añadió que viene Superman del 78 con Christopher Reeve.