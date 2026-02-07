logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"SÚPER MARIO GALAXY" ENLOQUECE A LOS FANS

Por El Universal

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
"SÚPER MARIO GALAXY" ENLOQUECE A LOS FANS

Uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de la animación este 2026 es "Súper Mario Galaxy", la nueva entrega de Illumination Entertainment y Nintendo que traerá a la pantalla grande más personajes del icónico videojuego.

Este nuevo filme promete una épica aventura de otra galaxia, donde los hermanos plomeros tendrán que superar más retos en mundos distintos para salvar a sus amigos.

En esta nueva película, "Bowser", el temido villano del Reino Champiñón regresa para enfrentarse a Mario, pero en esta ocasión el famoso fontanero no estará solo, pues además de "Toad" y la "Princesa Peach", llegará el inseparable "Yoshi" para acabar con el séquito de "Koopas".

Uno de los detalles que acaparó la atención de los internautas en el adelanto que rápidamente le dio la vuelta al mundo, fueron los efectos visuales del largometraje que logran sumergir al espectador en el universo de Mario Bros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El tráiler confirmó la fecha de estreno de la película más esperada de la temporada, la cual se apoderará de la pantalla grande el próximo 1 de abril y se espera que las preventas para los cines mexicanos estén disponible a partir del próximo mes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sabrina Carpenter se suma a la fiebre del Super Bowl
Sabrina Carpenter se suma a la fiebre del Super Bowl

Sabrina Carpenter se suma a la fiebre del Super Bowl

SLP

Redacción

La cantante encabeza uno de los comerciales más comentados rumbo al Super Domingo

Bárbara de Regil será la villana en la serie Carlota
Bárbara de Regil será la villana en la serie Carlota

Bárbara de Regil será la villana en la serie Carlota

SLP

El Universal

La actriz Bárbara de Regil se destaca como villana en la serie Carlota, una producción original de HBO Max

Chicas tristes, lista para entrar a la competencia de la Berlinale
Chicas tristes, lista para entrar a la competencia de la Berlinale

"Chicas tristes", lista para entrar a la competencia de la Berlinale

SLP

El Universal

Chicas tristes, la ópera prima de Fernanda Tovar, llega a la Berlinale para mostrar una historia contada desde la empatía y el cuidado.

Carlos Rivera defiende su relación con Cynthia Rodríguez
Carlos Rivera defiende su relación con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera defiende su relación con Cynthia Rodríguez

SLP

El Universal

Ante insinuaciones de simulación en su relación, Carlos Rivera da su versión