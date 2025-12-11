Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026
Descubre todos los detalles de la nueva entrega del Universo de DC
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Tras días de especulaciones sobre el lanzamiento del primer adelanto de "Supergirl", la espera ha terminado, pues DC Studios y Warner Bros. Pictures lanzaron el primer tráiler de la nueva película.
Producida por James Gunn y Peter Safran, dirigida por Craig Gillespie, escrita por Ana Nogueira y protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, "Supergirl" se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del próximo año.
Esta siguiente entrega del Universo de DC promete mostrar a una superheroína llena de defectos, realista y que resulta familiar para millones de espectadores.
El primer tráiler de "Supergirl" ha revelado a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, como un nuevo tipo de heroína "imperfecta", el opuesto total a su famoso primo, Superman.
El avance de la película nos muestra a Kara celebrando su cumpleaños número 23 en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarcará en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.
Esta película mezclará ciencia ficción, acción y drama emocional, mientras se explora la compleja personalidad de la superheroína.
Krypto, el superperro, también tiene una presencia notable en el tráiler y aportará conexión con Superman, siendo un personaje importante dentro de la trama.
Supergirl llegará a las salas de cine a nivel internacional el próximo 26 de junio.
En México y otros países latinoamericanos el estreno se dará desde el 25 de junio de 2026, y ya se espera que sea una de las películas más sonadas del próximo verano.
