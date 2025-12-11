logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026

Descubre todos los detalles de la nueva entrega del Universo de DC

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:26 p.m.
A
Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Tras días de especulaciones sobre el lanzamiento del primer adelanto de "Supergirl", la espera ha terminado, pues DC Studios y Warner Bros. Pictures lanzaron el primer tráiler de la nueva película.

Producida por James Gunn y Peter Safran, dirigida por Craig Gillespie, escrita por Ana Nogueira y protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, "Supergirl" se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Esta siguiente entrega del Universo de DC promete mostrar a una superheroína llena de defectos, realista y que resulta familiar para millones de espectadores.

El primer tráiler de "Supergirl" ha revelado a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, como un nuevo tipo de heroína "imperfecta", el opuesto total a su famoso primo, Superman.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El avance de la película nos muestra a Kara celebrando su cumpleaños número 23 en un bar espacial. Tras conocer a Ruthye Marye Knoll, una joven alienígena que busca vengar la muerte de su padre, Kara se embarcará en una aventura de justicia y venganza contra el villano Krem of the Yellow Hills.

Esta película mezclará ciencia ficción, acción y drama emocional, mientras se explora la compleja personalidad de la superheroína.

Krypto, el superperro, también tiene una presencia notable en el tráiler y aportará conexión con Superman, siendo un personaje importante dentro de la trama.

Supergirl llegará a las salas de cine a nivel internacional el próximo 26 de junio.

En México y otros países latinoamericanos el estreno se dará desde el 25 de junio de 2026, y ya se espera que sea una de las películas más sonadas del próximo verano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026
Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026

Supergirl se estrenará en México el 25 de junio de 2026

SLP

El Universal

Descubre todos los detalles de la nueva entrega del Universo de DC

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten momentos navideños
Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten momentos navideños

Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten momentos navideños

SLP

El Universal

No te pierdas la actuación de Ángela Aguilar en California

Claudia Sheinbaum Pardo defiende principios ante incautación de buque petrolero
Claudia Sheinbaum Pardo defiende principios ante incautación de buque petrolero

Claudia Sheinbaum Pardo defiende principios ante incautación de buque petrolero

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo, defiende la postura del país frente a la incautación de un buque petrolero por Estados Unidos.

Revelaciones de Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal y su Hija
Revelaciones de Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal y su Hija

Revelaciones de Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal y su Hija

SLP

El Universal

Arturo Carmona expone la verdad detrás del conflicto con Alicia Villarreal y su hija Melenie.