T. SWIFT Y BAD BUNNY
LOS MÁS ESCUCHADOS DE LA HISTORIA DE SPOTIFY
Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, conBad Bunny en el número dos, mientras que ´Blinding Lights´, de The Weeknd, y ´Un Verano Sin Ti´ de Bad Bunny, lideran los listados de canción y disco, respectivamente, según un comunicado hecho público este jueves por la compañía.
Es la primera vez que Spotify reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda su historia.
La artista que encabeza el ránking es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weekend y Ariana Grande.
Completan los diez primeros Ed Sheeran, Justin BIeber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con j Balvin en el puesto 15.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el apartado de canciones, el tema más escuchado es ´Blinding Lights´, seguido por éxitos como ´Shape of You´, de Ed Sheeran; ´Sweater Weather´, de The Neighbourhood; ´Starboy´, de The Weeknd y Daft Punk y ´As It Was´, de Harry Styles.
Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 ´Die With A Smile´, de Lady gaga y Bruno Mars.
En cuanto a álbumes, ´Un Verano Sin Ti´ de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como ´Starboy´ de The Weeknd, o ´÷ (Deluxe)´, de Sheeran.
no te pierdas estas noticias
Cristian Castro concluye sus estudios de preparatoria
El Universal
Verónica Castro, madre del cantante, fue clave para motivar la continuación de sus estudios.
Fiscalía de Los Ángeles encuentra pornografía infantil en teléfono de D4vd
El Universal
El rapero D4vd enfrenta cargos por asesinato y abuso sexual tras hallazgo de material ilegal en su teléfono.
Christopher Masterson critica a Escorpión Dorado en entrevista
El Universal
Durante la promoción en México, Christopher Masterson cuestionó el enfoque del Escorpión Dorado en la entrevista.