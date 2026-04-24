T. SWIFT Y BAD BUNNY

Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, conBad Bunny en el número dos, mientras que ´Blinding Lights´, de The Weeknd, y ´Un Verano Sin Ti´ de Bad Bunny, lideran los listados de canción y disco, respectivamente, según un comunicado hecho público este jueves por la compañía.

Es la primera vez que Spotify reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda su historia.

La artista que encabeza el ránking es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weekend y Ariana Grande.

Completan los diez primeros Ed Sheeran, Justin BIeber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con j Balvin en el puesto 15.

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En el apartado de canciones, el tema más escuchado es ´Blinding Lights´, seguido por éxitos como ´Shape of You´, de Ed Sheeran; ´Sweater Weather´, de The Neighbourhood; ´Starboy´, de The Weeknd y Daft Punk y ´As It Was´, de Harry Styles.

Un listado en el que no hay ningún tema en español y que cierra en el número 20 ´Die With A Smile´, de Lady gaga y Bruno Mars.

En cuanto a álbumes, ´Un Verano Sin Ti´ de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como ´Starboy´ de The Weeknd, o ´÷ (Deluxe)´, de Sheeran.