Talina Fernández recibió maltratos de Bárbara Torres: Alvarado

Esta semana el nombre de Bárbara de Torres se ha convertido en tendencia en las redes sociales por las explosivas reacciones que ha tenido con sus compañeros de "La casa de los famosos", pero, al parecer, estos comportamientos no son recientes y es que a raíz de la muerte de Talina Fernández, ha revivido un video en el que se exhiben los presuntos malos tratos que la también comediante habría tenido con la querida conductora.

El clip, que ya circula en redes sociales, se trata de un extracto de otro video publicado por la presentadora Ana María Alvarado en el que detalla que Torres y Fernández, quienes formaron parte del programa "Sale el Sol", nunca congeniaron debido a los malos modos con los que la intérprete de "Excelsa" tenía con la llamada "Dama del buen decir".

"Cuando Bárbara Torres estaba en Imagen Televisión que dirigía escena, estaba también Talina Fernández, nunca se llevaron bien y la verdad es que no se entendían", destacó en la grabación fechada en julio del 2022.

Entre las actitudes de Bárbara destacaron que recortaba las participaciones de Talina y hasta llegó a regañarla y pedirle que saliera de cuadro: "Bárbara era de: 'tú guarda silencio', y en una ocasión fue bastante ruda con Talina. Le cortaba sus participaciones. Le decía: 'tú vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, haz caso' y Talina se enojó por los modos que tuvo con ella", agregó.

La relación era tan mala que un día presenció un enfrentamiento entre ambas, pues Bárbara exigió que se respetaran sus órdenes y Talina, ya molesta, desconoció su autoridad, la situación escaló hasta el productor del matutino, en ese entonces Andrés Tovar, quien salió en defensa de la fallecida artista.

Alvarado destacó que la comediante es muy buena persona, pero muy intensa, lo que le ha traído conflictos con otros compañeros, y hasta ha tenido que dejar algunos proyectos, como la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" pues aunque ya estaba apalabrada con la producción, Fernández puso como condición para quedarse en el proyecto que ella no estuviera.