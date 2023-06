Talina Fernández y los últimos tatuajes que se hizo

A-AA+

Talina Fernández dejó al mundo del espectáculo de luto. Decenas de colegas y amigos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida para la periodista, aunque también la recordaron con videos de sus últimas experiencias.

La presentadora se mantenía en contacto con sus seguidores, razón por la que decidió abrir su canal de YouTube y documentar todo tipo de vivencias, incluso el tatuarse.

Recetas de cocina, consejos de vida y anécdotas con sus entrañables amistades, como Angélica Vale, eran atestiguadas en su perfil oficial.

Anteriormente, la "Dama del buen decir" ya había sorprendido a sus seguidores tras tatuarse por primera vez a sus 76 años. La sesión se realizó en vivo en el programa "Sale el Sol" de TV Azteca.

En aquella ocasión, la periodista mexicana plasmó en su piel una carita feliz con relación a la crisis que tuvo cuando Mariana Levy murió; y también eligió un sol en homenaje al programa con el cual marcó su regreso a la televisión.

Apenas el pasado 25 de mayo, Fernández demostró ser una mujer a la vanguardia y de nuevo se tatuó ante su audiencia de YouTube, acompañada por su hijo Gerardo Patricio.

Con el humor que la caracterizaba, la famosa entintó sus brazos y aseguró no experimentar dolor, tan sólo unas cuantas "cosquillas".

Talina Fernández eligió un diseño alusivo a su tipo de sangre y una indicación de que era alérgica a la penicilina por si alguna vez llegaba a terminar "en el hospital". "Aquí están todos de metiches, quieren ver si la viejita se desmaya del dolor", bromeó.

Paco le cuestionó a la conductora qué haría en caso de arrepentirse de los tatuajes, a lo que la periodista respondió "me lo quito con un rayador".

Para el segundo tatuaje optó por una mariposa en memoria de Mariana Levy. "Siempre pensé que mi niña se había convertido en todas las mariposas del mundo y ahora la voy a traer en la piel como la he traído desde hace 18 años en el alma", recordó.

---¿Cómo murió Mariana Levi, hija de Talina Fernández?

Mariana Levy, actriz e hija de Talina Fernández, murió en un intento de asalto en su vehículo. El suceso ocurrió durante la tarde del 29 de abril de 2005.

Levy y su marido, José María Fernández "El Pirru", junto con sus hijos se dirigían a festejar el Día del Niño a un parque de diversiones. En ese momento fueron interceptados por un hombre armado.

Mariana Levy se desmayó a causa de un infarto y aunque "El Pirru" intentó reanimarla fue demasiado tarde.

Al recibir la noticia, Talina Fernández se encontraba a punto de comenzar la emisión del programa "Nuestra Casa" y abandonó el camerino para salir a reconocer el cadáver de su hija.