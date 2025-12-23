logo pulso
TAXI ROSA DE LA CDMX LLEGA EN HOT WHEELS

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
TAXI ROSA DE LA CDMX LLEGA EN HOT WHEELS

Las ediciones exclusivas de juguetes suelen ser muy codiciadas por los coleccionistas empedernidos, en esta ocasión, Hot Wheels sorprendió a sus clientes con un homenaje a uno de los transportes públicos más icónicos del país: el taxi de CDMX. Esta pieza de edición limitada está inspirada en el modelo Nissan Sentra SE-R de 1991, conocido en México como "Tsuru". Este lanzamiento exclusivo es una forma de rendir tributo a este emblemático vehículo que, sin duda alguna, formó parte de la identidad visual del país hace unos años atrás.

Dicha propuesta surgió por parte del creador de contenido y coleccionista Marvin Bara, quien compartió su idea con el equipo de Hot Wheels para crear esta figura coleccionable. El carro está inspirado en los apodados taxis de la Ciudad de México como "Hello Kitty" de 2014. Se diseñaron únicamente un total de 3 mil 500 unidades.

SLP

El Universal

El creador de contenido Héctor Iván Guzmán, conocido como Momo Guzmán, anunció su despedida de La Burrita Burrona, un personaje icónico en la escena drag mexicana.

SLP

El Universal

Tras la llegada de los mellizos Lucy y Nicholas en 2017 y su tercera hija Mary en 2020, Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo.

SLP

El Universal

El cineasta Andy Muschietti dedica emotivas palabras al actor James Ransone luego de su trágico fallecimiento en Hollywood

SLP

El Universal

Tras el fallecimiento de James Ransone, Andy Muschietti le dedica unas palabras llenas de cariño y nostalgia.