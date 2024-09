Taylor Swift respalda a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de EEUU

WASHINGTON (AP) — Taylor Swift, una de las mayores estrellas de la industria musical, manifestó el martes su apoyo a Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos poco después del debate.

"Creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", escribió Swift en un post de Instagram, que incluía un enlace a una página web de registro de votantes.

Swift tiene un gran número de seguidores entre las mujeres jóvenes, un grupo demográfico clave para las elecciones de noviembre, y su última gira ha generado más de 1.000 millones de dólares en ventas de entradas. En media hora, la publicación recibió más de 2,3 millones de "Me gusta".

Incluía una foto en la que aparece sosteniendo a su gato Benjamin Button y firmó el mensaje como "Señora de los gatos sin hijos". La frase es una referencia a los comentarios realizados hace tres años por JD Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, sobre que las mujeres sin hijos no tienen el mismo interés en el futuro del país que quienes sí tienen descendencia.

Un alto cargo del equipo de Harris dijo que el anuncio no se había coordinado con la campaña Tim Walz, que acompañará a Harris en la boleta demócrata, pareció enterarse del respaldo durante una entrevista en vivo en la televisora MSNBC. Cuando Rachel Maddow leyó el texto, Walz esbozó una sonrisa y se palmeó el pecho.

"Ha sido elocuente. Y es claro", dijo Walz. "Y ese es el tipo de coraje que necesitamos en Estados Unidos para levantarnos".

Swift escribió que su apoyo estuvo en parte impulsado por la decisión de Trump de publicar imágenes generadas por inteligencia artificial que sugerían que respaldaba su candidatura. En una de ellas, Swift aparecía vestida como el Tío Sam con un texto que decía "Taylor quiere que VOTES por DONALD TRUMP".

Las publicaciones de Trump "me llevaron a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votantes", escribió Swift, añadiendo que "he investigado y he tomado mi decisión".

Trump señaló el miércoles que la decisión de Swift "era solo una cuestión de tiempo". En declaraciones al programa "Fox & Friends", dijo que la artista es "una persona muy liberal" que "parece que siempre respalda a un demócrata y probablemente pagará el precio en el mercado".

En 2020, Swift apoyó públicamente a Joe Biden y animó a Harris en su debate contra el entonces vicepresidente Mike Pence. Además, se ha mostrado abiertamente crítica con Trump, diciendo que avivó "los fuegos del supremacismo blanco y el racismo".

Swift es una artista popular en todo el país, pero especialmente entre los demócratas. Una encuesta realizada por la cadena Fox News en octubre de 2023 indicó que el 55% de los votantes en general, incluyendo el 68% de los demócratas, dijeron que tenían una opinión favorable de ella. Los republicanos estaban divididos: el 43% mostraba una opinión favorable, y el 45%, desfavorable.

AP VoteCast sugiere que la división bipartidista sobre Swift en evidente ya en 2018, el año en el que hizo su primera declaración política, en favor del demócrata Phil Bredesen para el Senado por Tennessee, en lugar de la republicana Marsha Blackburn.

Swift es la principal nominada en los MTV Video Music Awards que se entregarán el miércoles. Aunque no está claro si acudirá a la ceremonia en Nueva York, podría aprovechar cualquier posible discurso de aceptación para explicar su apoyo a Harris.

La entrega de premios se retrasó un día debido al debate presidencial del martes y MTV tiene un largo historial de fomentar la participación electoral.

Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin en Filadelfia, Linley Sanders en Washington y Anthony McCartney en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.