Taylor Swift enfrenta demanda por presunta infracción de marca registrada

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- "The Life of a Showgirl", el reciente álbum de Taylor Swift, no solo le ha traído récords de escucha y venta a la cantante, también problemas legales.

Demanda legal contra Taylor Swift por marca registrada

De acuerdo con información publicada por TMZ, Swift enfrenta una demanda en Las Vegas por presunta infracción de marca registrada.

La demanda fue presentada por la artista Maren Wade, creadora y propietaria de la marca "Confessions of a Showgirl", un concepto que, afirma, Taylor habría copiado.

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Origen y alcance de la demanda

Según los documentos legales, Wade explica que su proyecto inició en 2014, primero como una columna semanal en "Las Vegas Weekly" y, con el paso del tiempo, evolucionó a un espectáculo en vivo, una gira y una marca que abarca contenido digital y mercancía, entre otras.

Wade detalla que registró la marca en 2015, y ahora, Taylor pone en riesgo su trabajo. Y es que, el álbum (lanzado en 2025) y la marca presentan similitudes, no sólo el nombre, que podrían generar confusión entre el público. Además, señala, la presencia global de Swift ha terminado por eclipsar su trabajo.

En la demanda, también señala que el equipo de la famosa conoce las leyes de marcas registradas y, aun así, decidió avanzar con el lanzamiento. Por esta razón, solicita una orden judicial que impida el uso comercial del nombre "The Life of a Showgirl", así como una compensación por daños y perjuicios.

Hasta el momento ni Taylor ni su equipo han respondido. Sin embargo, quienes sí decidieron hablar fueron los fans, quienes han arremetido en contra de Wade, pues en sus redes sociales suele hacer contenido refiriéndose a Swift y hasta usa su música.