TAYLOR SWIFT LANZÓ ´OPALITE´

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Taylor Swift lanzó este viernes su nuevo vídeo, ´Opalite´, en el que se ha rodeado de muchos rostros famosos: Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith o Greta Lee, protagonistas junto a la cantante de una historia con estética ochentera.

Un vídeo que se ha lanzado solo en Spotify Premium y Apple Music, por lo que los fans que no sean suscriptores de estas plataformas tendrán que esperar al domingo para poder verlo en Youtube, según informó un comunicado de Universal Music Spain.

Una decisión de la cantante que llega después de que la revista Billboard anunciara que para la elaboración de sus listas de éxitos tendría más en cuenta los datos de escuchas y visualizaciones de las plataformas de pago frente a la financiadas con publicidad, como YouTube.

Por ello, YouTube decidió dejar de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama "que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar".

