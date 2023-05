¿Taylor Swift llega al Zócalo Capitalino? Claudia Sheinbaum responde

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La emoción y los rumores se han apoderado de la Ciudad de México ante la posibilidad de que la estrella estadounidense, Taylor Swift, se presente en el emblemático Zócalo. Ante ello, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha decidido poner fin a la incertidumbre y responder de manera contundente a los Swifties.

Desde que se hizo público el anuncio del esperado regreso a los escenarios de la artista, quien actualmente está cautivando a audiencias en ciudades de Estados Unidos con The Eras Tour, los fanáticos mexicanos comenzaron a albergar la ilusión de su visita al país.

Y si bien han surgido versiones sobre un espectáculo en el Foro Sol, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, entre los seguidores aún persiste un hilo de esperanza que podría cumplirse.

Resulta que la servidora pública fue invitada a un programa de radio conducido por Tamara Vargas e Ingrid Coronado. Ahí fue cuestionada respecto a los recientes espectáculos gratuitos, pues recordemos que Rosalía y Grupo Firme son solo algunos de los nombres que han aparecido en el escenario del cuadro capitalino y próximamente serán Los fabulosos Cadillacs.

Entre la charla, Coronado preguntó por otros artistas que han sido aclamados por la audiencia como Taylor, a lo que la mandataria respondió: "Estamos viendo la posibilidad de traerla (Taylor Swift) al Zócalo".

Sheinbaum explicó que pretenden traer a personalidades de talla internacional: sin ningún gasto de erogación de los recursos económicos de la capital.

Pese a lo informado, recordemos que aún no se confirma y habrá que esperar a que los managers de la intérprete de "Blank Space" y los encargados de los conciertos de la CDMX lleguen a un acuerdo.