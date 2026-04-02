Taylor Swift organiza despedida de soltera con Selena Gomez y amigas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-

, Nashville y Nueva York son los posibles destinos en los que

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disfrutará su, antes de llegar al altar junto a el jugador de la NFL TravisDe acuerdo con reportes de, la cantante ya se encuentra en los preparativos para festejar con su, en el que destacan figuras como, Zoë Kravitz, Gigi Hadid y las hermanas Haim.Debido a que Swift busca que todas sus amigas puedan asistir, incluso contempla la posibilidad de realizar, considerando lasde sus invitadas. Además, la futura novia podría recibir unapor su propio grupo.Hace un año, Swift contó en la emisora británicaque será todo unhacer que sus seres queridos estén presentes en sudebido a que están dispersos alrededor del mundo: "Uno pensaría que yo habría sido el tipo de persona que se habría obsesionado con la idea de unatoda su vida, pero en realidad nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a la persona indicada, así que ni siquiera lo he pensado", dijo entonces.Taylor anunció endel año pasado quele había propuesto matrimonio en el jardín trasero de su casa: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió ella en redes sociales junto a tiernas fotografías, en las que presumía su anillo de compromiso.Desde entonces laha estado trabajando parasuparaMedios estadounidenses señalan que la celebración será elen, donde se esperany muchas celebridades y figuras del mundo del deporte.Taylor también estaría concentrada en definir el, las flores, el pastel, la lista de invitados y su, mientras que laha optado por mantener en reserva los detalles más específicos de la celebración.