Taylor Swift organiza despedida de soltera con Selena Gomez y amigas
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para junio de 2026 en Rhode Island con 150 invitados.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).-Las Bahamas , Nashville y Nueva York son los posibles destinos en los que Taylor Swift
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disfrutará su despedida de soltera, antes de llegar al altar junto a el jugador de la NFL Travis Kelce.
De acuerdo con reportes de US Weekly, la cantante ya se encuentra en los preparativos para festejar con su círculo más cercano, en el que destacan figuras como Selena Gomez, Zoë Kravitz, Gigi Hadid y las hermanas Haim.
Debido a que Swift busca que todas sus amigas puedan asistir, incluso contempla la posibilidad de realizar más de un viaje, considerando las agendas apretadas de sus invitadas. Además, la futura novia podría recibir una sorpresa organizada por su propio grupo.
Hace un año, Swift contó en la emisora británica Heart Radio que será todo un reto hacer que sus seres queridos estén presentes en su boda debido a que están dispersos alrededor del mundo: "Uno pensaría que yo habría sido el tipo de persona que se habría obsesionado con la idea de una boda toda su vida, pero en realidad nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a la persona indicada, así que ni siquiera lo he pensado", dijo entonces.
Taylor anunció en agosto del año pasado que Kelce le había propuesto matrimonio en el jardín trasero de su casa: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió ella en redes sociales junto a tiernas fotografías, en las que presumía su anillo de compromiso.
Desde entonces la pareja ha estado trabajando para planificar su boda para junio de 2026.
Medios estadounidenses señalan que la celebración será el 13 de junio en Rhode Island, donde se esperan 150 invitados y muchas celebridades y figuras del mundo del deporte.
Taylor también estaría concentrada en definir el menú, las flores, el pastel, la lista de invitados y su vestido de novia, mientras que la pareja ha optado por mantener en reserva los detalles más específicos de la celebración.
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