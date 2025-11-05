Tecate Pa'l Norte 2026: Cartel con Tyler, The Creator, Guns N' Roses y más
Guns N' Roses, The Killers y Zoé entre los artistas del festival de música 2026 en Monterrey
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tecate Pa'l Norte está de vuelta con su décimo cuarta edición, en la que traerá a exponentes de la música actual como Tyler, The Creator, pero también clásicos del rock como Guns N'Roses y Los Fabulosos Cadillacs; el alternativo también estará presente a través de Interpol, The Killers y Zoé.
El festival de música con sede en Monterrey, Nuevo León, regresa y causa gran expectativas entre su público que viaja desde distintas partes de la República Mexicana, debido a la fórmula que, sus organizadores, logran año con año, al reunir a lo mejor de los distintos géneros.
En esa ocasión, la cita serán los días 27, 28 y 29 de marzo del 2026.
Entre los grupos y artistas que se destacan, para la presentación del viernes 27, se encuentran Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, eso en el caso de exponenten internacionales; en lo concertiente a artistas de nuestro país, Molotov, Siddharta y la Maltida Vecindad también participarán.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El sábado 28 podrías disfrutar de la música de Guns N' Roses, los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan y Cypres Hill.
Mientras que el domingo el show estará encabezado por artistas como The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey.
no te pierdas estas noticias
Xolo Maridueña se une a la temporada 3 de One Piece
El Universal
El rodaje comenzará a finales de 2025 en Sudáfrica. Iñaki Godoy celebró la noticia con un mensaje para Xolo Maridueña.
El Cadáver de la Novia vuelve a los cines mexicanos
El Universal
La icónica cinta animada regresa a la pantalla grande en México
Guns N' Roses en concierto este sábado en el Estadio GNP
El Universal
Los fanáticos podrán disfrutar de clásicos como 'Welcome to the Jungle' y 'November Rain' en vivo