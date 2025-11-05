logo pulso
Tecate Pa'l Norte 2026: Cartel con Tyler, The Creator, Guns N' Roses y más

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 01:27 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tecate Pa'l Norte está de vuelta con su décimo cuarta edición, en la que traerá a exponentes de la música actual como Tyler, The Creator, pero también clásicos del rock como Guns N'Roses y Los Fabulosos Cadillacs; el alternativo también estará presente a través de Interpol, The Killers y Zoé.

El festival de música con sede en Monterrey, Nuevo León, regresa y causa gran expectativas entre su público que viaja desde distintas partes de la República Mexicana, debido a la fórmula que, sus organizadores, logran año con año, al reunir a lo mejor de los distintos géneros.

En esa ocasión, la cita serán los días 27, 28 y 29 de marzo del 2026.

Entre los grupos y artistas que se destacan, para la presentación del viernes 27, se encuentran Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, eso en el caso de exponenten internacionales; en lo concertiente a artistas de nuestro país, Molotov, Siddharta y la Maltida Vecindad también participarán.

El sábado 28 podrías disfrutar de la música de Guns N' Roses, los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan y Cypres Hill.

Mientras que el domingo el show estará encabezado por artistas como The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey.

