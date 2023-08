Televisa se despide de "La casa de los famosos México" y abre las puertas al "Hotel VIP"

A-AA+

Un total de 16 famosos pondrán a prueba sus habilidades de convivencia en el nuevo reality "Hotel VIP", en donde tendrán que ganarse el lujo, es decir: podrán disfrutar de las comodidades de un resort cinco estrellas, pero al día siguiente los roles se intercambiarán al ser parte del staff.

A diferencia de "La casa de los famosos México", que está a punto de terminar transmisiones este domingo, aquí sí es válido hacer complot, además se vivirán diversas escenas de polémica, romances y de drama.

El show está liderado por un experto en hotelería: Roberto Palazuelos, quien será el conductor de la emisión junto a Karina Banda; aunque todo el reality ya fue grabado, de lunes a viernes se podrán ver galas totalmente en vivo.

"No sólo es un reality de contenido, sino que los muchachos se graduaron de hoteleros porque aprendieron el arte de la hotelería en todos los aspectos desde lo que es alimentos, bebidas, entretenimiento, aseo y todo eso.

"Los participantes pueden ser eliminados por los propios concursantes en una mecánica y sí hay un día especial para ello, pero también podrán salir del programa por sus propios desempeños en las competencias", explicó Palazuelos dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel, en donde estuvo presente EL UNIVERSAL.

¿Quiénes serán los participantes?

Las personalidades que concursarán son: Colate, Martha Figueroa, Jorge "Burro" Van Rankin, "Gomita", Fer Sagreeb, Ligia Uriarte, Roberto "El Coreano" Tello, Tefi Valenzuela, "El Chevo", Manoela Diez, Pee Wee, Mariana Ávila, Silverio Rochi, Natalia Subtil, Christian Estrada y Vielka Valenzuela

Mientas que habrá tres especialistas: Gabriel Oliveri es el gerente del hotel, quien tendrá la responsabilidad de que todo esté impecable; Diego Di Marco es el coach de convivencia, por lo que pondrá diferentes juegos y dinámicas a las celebridades; Fernando Stovell es el chef del hotel, encargado de los platillos y menos sofisticados del hotel.

"La competencia se rige mucho por equipos porque es importante quiénes son huéspedes y quiénes staff, pero al final habrá un ganador o ganadora, eso es lo que pone muy emocionante, porque sí aunque se tiene que defender como equipo, tienen que ver por su pellejo y ver su estadía en su hotel para ser ganador de un premio en efectivo", comentó Karina.

¿Cuándo se estrenará el "Hotel VIP"?

Este programa se estrenará el miércoles 16 de agosto a las 20:00 horas y tendrá transmisiones de lunes a viernes, con los co-conductores de los segmentos en vivo: Mariana Echeverría y Luis "Potro" Caballero.

Palazuelos comentó que de repente entrará al hotel para supervisar de que todo estuviera en orden "para que las camas estuvieran bien tendidas, los detalles, porque la hotelería es el arte de los detalles y me encargaba ver que eso estuviera siempre, también la presentación de la comida, a quienes les tocaba estar en el staff que no tuvieran los cabellos parados.

"Sufrí mucho con el 'Burro' Van Ranking porque no se bañaba, claro que entraba a hacer mis funciones de hotelero y a revisar que el hotel estuviera perfectamente bien".