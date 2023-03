Tenoch Huerta pide "apoyo" a sus fans

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La participación del actor mexicano Tenoch Huerta en "Black Panther: Wakanda Forever", provocó el asombro de cientos de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel luego de su interpretación como Namor, ahora, en medio del futuro borroso del personaje, el también activista pidió apoyo a sus seguidores para que lo ayudaran a obtener una nueva oportunidad.

Fue a través de una entrevista con "The Wrap" donde el famoso externó sus aspiraciones de formar parte de la siguiente película de la franquicia, solo que a lado de los Avenger.

Recordemos que tras su "debut, medios internacionales como "GQ" dieron a conocer que Huerta aún no estaba confirmado para otros proyectos, pero especulaban aparecería en la tercera parte de "Black Panther", o incluso si pensamos en que Marvel está expandiendo su universo entonces...todo podría pasar.

A pesar de ello, él mismo desconoce lo que pasará con Namor, por lo que usó el humor para pedir a los fans que utilizaran sus "recursos virtuales" e insistieran para que siguiera teniendo una actuación dentro del Universo.

"Honestamente, no lo sé. Eso espero. Por favor, díganle a la gente que envíe tuits y cartas a Marvel porque me encantaría aparecer en la próxima película, pero realmente no lo sé", dijo cuándo fue cuestionado acerca de si le gustaría ser un Vengador.

Tenoch también contó que la empresa suele ser discreta con lo relacionado a sus proyectos, una situación con la cual su colega Gael García Bernal, quien apareció en "Hombre Lobo por la Noche" de la productora, también estuvo de acuerdo.

"Estaba hablando con Gael García Bernal y él me dijo: ´Algo que gracioso con Marvel es que todos alrededor saben todo sobre tu personaje excepto tú´, ¡y eso me pasó a mí! Puedo escuchar muchos rumores de la gente que me rodea, pero no lo sé", agregó.

Ante el panorama a los fans solo les queda esperar y "saturar" de mensajes las redes de Marvel.