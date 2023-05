The Smiths: la despedida a Andy Rourke

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- The Smiths fue una de las bandas inglesas más emblemáticas del rock. Desde 1983 en el que salieron a la luz de la mano de su single de debut, "Hand in glove", empezó un camino muy exitoso. Este viernes los inunda el dolor por la muerte del bajista, Andy Rourke, a causa de un cáncer de páncreas a los 59 años.

Sin embargo, a los cuatro años de carrera se separaron y Rourke tocó a partir de entonces con músicos como Sinead O'Connor, The Pretenders, Aziz Ibrahim o Dolores O'Riordan, de los Cranberries (fallecida en 2018). Pero los caminos de estos artistas siempre han estado unidos porque Morrisey, Johnny Marr y Mike Joyce siguieron vinculados a la música y a través de Instagram se pueden seguir sus carreras.

Sin dudas el músico más llamativo de The Smiths, o al menos el más excéntrico es Morrisey quien fuera de la música no ha dejado de desarrollar una carrera llamativa por sus polémicas. El racismo, veganismo extremo y excluyente, negacionismo, defensa del Brexit, ataques furibundos a otros artistas fueron algunos de los capítulos que tiene en su haber el músico. Según dicen, le cuesta mucho conseguir quién le publique sus discos.

Andy Rourke, exbajista de The Smiths se había reencontrado con un excompañero en setiembre del 2022. Así, después de 35 años de la disolución, Johnny Marr y el exbajista volvían a verse las caras con la música como excusa. Se trató de una canción que formará parte del futuro disco de Blitz Vega, la nueva agrupación que conformó Rourke junto al ex guitarrista de Happy Mondays, Kav Blaggers.

El baterista Mike Joyce, describió a su excompañero en The Smiths como "no sólo el bajista más talentoso con el que he tenido el privilegio de tocar, sino el muchacho más dulce y divertido que he conocido. Andy dejó el edificio, pero su legado musical es perpetuo. Ya te extraño mucho. Por siempre en mi corazón compañero". El músico actualmente incursiona en varias facetas, pero siempre ligadas a la música. Baterista, DJ, presentador de radio, presentador de premios, locutor, patrocinador de organizaciones benéficas, orador invitado, son algunas de las cosas que hace.