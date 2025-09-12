The Weeknd abre tercera fecha en el Estadio GNP
The Weeknd contará con la participación de Anitta en su concierto en el Estadio GNP. ¡No te pierdas esta colaboración única!
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque solo la primera fecha del tour After Hours Til Dawn en México ha logrado agotar las fechas hasta el momento, la alta demanda ha llevado a The Weeknd a abrir una tercera presentación en el Estadio GNP.
La promotora OCESA confirmó la noticia este 12 de septiembre a través de redes sociales, dando esperanza a los fans que no lograron conseguir boletos para las fechas iniciales.
Fechas confirmadas de The Weeknd en CDMX 2026
Con la actualización, las fechas quedan de la siguiente manera:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
20 de abril
21 de abril
22 de abril (nueva fecha)
Boletos: preventa, venta general y precios
La preventa exclusiva para clientes HSBC comenzará el 15 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 16 de septiembre, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del Estadio GNP.
Precios oficiales:
$3,746.00 MXN
$3,002.00 MXN
$2,754.00 MXN
$2,258.00 MXN
$1,762.00 MXN
$1,266.00 MXN
Invitada especial
El show contará con la participación de la cantante brasileña Anitta, con quien The Weeknd colaboró en el tema "São Paulo".
no te pierdas estas noticias
The Weeknd abre tercera fecha en el Estadio GNP
El Universal
The Weeknd contará con la participación de Anitta en su concierto en el Estadio GNP. ¡No te pierdas esta colaboración única!
"Cada minuto cuenta" estrena su segunda temporada
AP
Jorge Michel Grau y su equipo recrean con precisión el devastador terremoto de Ciudad de México de 1985 en la serie