Lucianna T, Martínez cumplió dos años y festejó con una espléndida celebración a la que se sumaron sus primos y amigos.

Su mamá Mariela Martínez Molina organizó la divertida fiesta.

La temática fue de “Paw Patrol”, por lo que todos los detalles fueron alusivos a estos personajes, como las invitaciones y la ambientación del jardín del Club Campestre, donde se efectuó el convivio.

En una tarde de intensa alegría, los pequeños disfrutaron de una serie de atractivos como cochecitos bumpers, inflables, juegos infantiles y recreación.

Al final, los pequeños recibieron un perrito de peluche y un bolo.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!