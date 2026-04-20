THE WEEKND EN CDMX

El concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México está a sólo unos días de ocurrir y por si todavía no tienes bien hecho el plan, aquí te contamos todo lo que debes de saber del show.

Abel Makkonen Tesfaye llegará a la CDMX con tres fechas, como parte de su "After hours til dawn tour", con el que promete montar un show inmersivo para los miles que se darán cita en uno de los venues más representativos de la capital.

The Weeknd subirá a la tarima del recinto hoy lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril del 2026, a las 21:00 horas (9:00 pm), aunque las puertas -seguramente- abrirán horas antes. para aquellos que quieran alcanzar un lugar hasta adelante en el caso de las secciones que son de pie y sin un lugar asignado (general A y general B).

Para aquellas personas que aún no se decidan hay buenas noticias, ya que todavía hay boletos disponibles para las tres fechas, en el caso del 20 y 21 solamente en General A por 2 mil 754 pesos, mientras que el 22 cuenta con variedad y van de los mil 302 a los 31 mil 898, estos últimos con un paquete especial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El concierto, sin importar que día asistas comienza en punto de las 21:00 horas. Por otro lado, la hora en la que se terminará el show, pese a que no está confirmada, revisando lo que ha ocurrido a lo largo de la gira, sería entre las 23:50 y las 00:00, dependiendo de cómo se desarrolle el evento.