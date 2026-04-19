No debe perderse la diferencia entre la TV y el cine: productor

GUADALAJARA, Jal., abril 19 (EL UNIVERSAL).-

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de los filmes, así como las series "Ambulancia" y "Señorita 89", advierte que loshan ido, por lo que es necesario marcar las diferencias que deben tener ambos ámbitos."Lentamente los dos se han ido pareciendo mucho y es importante como productores separara esas ideas lo más posible para que lase mantenga como algo quey el cine sea más cultural y con más densidad", subrayó.También indicó quefue una granno sólo para ejercer el oficio, sino para sostener económicamente infraestructuras propias."Sin ella no podríamos hacer hecho 'Tony Manero' o 'Post Morten' y además es entender cómo, en latienes pocos segundos para hacerlo, es una buena veta", expresó.Esta tarde, junto con su hermanode casi todas susofreció unaen el marco delque se desarrolla en esta ciudad.recalcó que en el mundo del cine la gente debe hacer lo que realmente le guste, pues ellos mismo cayeron en entrarle a temas que quizá no entendían y eso impactó en el público que no las aceptó. Pero eso, lejos de afectarles, les ha ayudado en su carrera."Hemos hecho algunas, series de televisión que realmente han, esencialmente gracias a esas que no han. Ha sido importante ver por qué no funcionaron, laestá muy jodida", apuntó el realizador.destacó que lo más importante escon una, lo cual permite llegar a más público."Enes implacable, tiene una, tienen oficio y muy grande y es difícilcontra eso y la respuesta a ello esdesde visiones específicas, de una manera distinta y eso ha dado respuestas positivas", apuntó.Ambos se encuentran en esta ciudad como parte de lainvitada alfue homenajeado durante la inauguración del evento.