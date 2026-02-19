Ticketmaster México respalda lineamientos para venta de boletos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, la

(Profeco) anunció

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

para lade eventos masivos, incluidos los conciertos, según los cuales se deberá informar de manera clara la fecha, el lugar, los horarios y los artistas, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta.Al respecto,manifestó sua cumplirlos plenamente, "con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los".De acuerdo con losanunciados por Profeco, se deberá publicar elde lospor sección (no podrá incrementar al realizar la compra) y en caso de, indicar las vías de devolución de la cantidad pagada.Así como el mapa o plano del evento con lasque lo integran y eldisponibles.Respecto de lasde boletos comoy Viagogo, informó que ya se les notificó formalmente del exhorto y esta semana semana se le notificará físicamente apara iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.¿Qué dicesobreparaDe acuerdo con la boletera, la adopción deespecíficos de la Profeco contribuye a dar mayora losy a consolidar prácticas claras y verificables en la comercialización de boletos dentro de este segmento.Agregó que "la implementación coordinada de estoscontribuirá a consolidar, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para losy el desarrollo de laen vivo en México"., sostuvo en un comunicado que ha trabajado para fortalecer losen colaboración con las autoridades y en apego a laRefirió que se incluye la comunicación clara dela pagar, desde el inicio del proceso de compra, con los cargos aplicables incluidos, la visibilidad de, y lade sus sistemas ante prácticas indebidas como el uso de bots o compras automatizadas.El lunes, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el titular de Profeco,, señaló que como parte de los, los proveedores no podrán aplicar una preselección dey que cualquier servicio adicional deberá ser opcional.Además de que se tendrá que avisar, conal inicio del concierto, si haya las condiciones o características del evento previamente publicadas.