Ticketmaster México respalda lineamientos para venta de boletos
Ticketmaster destaca colaboración con autoridades para proteger derechos de consumidores.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Esta semana, laProcuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció lineamientos
para la venta de boletos de eventos masivos, incluidos los conciertos, según los cuales se deberá informar de manera clara la fecha, el lugar, los horarios y los artistas, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta.
Al respecto, Ticketmaster México manifestó su disposición a cumplirlos plenamente, "con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores".
De acuerdo con los lineamientos anunciados por Profeco, se deberá publicar el monto total de los precios a pagar por sección (no podrá incrementar al realizar la compra) y en caso de cancelación, indicar las vías de devolución de la cantidad pagada.
Así como el mapa o plano del evento con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.
Respecto de las plataformas de reventa de boletos como StubHub y Viagogo, informó que ya se les notificó formalmente del exhorto y esta semana semana se le notificará físicamente a Helloticket para iniciar el Procedimiento por Infracción a la Ley.
¿Qué dice Ticketmaster sobre lineamientos para venta de boletos?
De acuerdo con la boletera, la adopción de lineamientos específicos de la Profeco contribuye a dar mayor certeza jurídica a los consumidores y a consolidar prácticas claras y verificables en la comercialización de boletos dentro de este segmento.
Agregó que "la implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes, fortaleciendo la certidumbre para los consumidores y el desarrollo de la industria del entretenimiento en vivo en México".
Ticketmaster, sostuvo en un comunicado que ha trabajado para fortalecer los procesos de venta en colaboración con las autoridades y en apego a la normatividad.
Refirió que se incluye la comunicación clara del monto total a pagar, desde el inicio del proceso de compra, con los cargos aplicables incluidos, la visibilidad de términos y condiciones, y la protección tecnológica de sus sistemas ante prácticas indebidas como el uso de bots o compras automatizadas.
El lunes, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante, señaló que como parte de los lineamientos, los proveedores no podrán aplicar una preselección de servicios complementarios y que cualquier servicio adicional deberá ser opcional.
Además de que se tendrá que avisar, con 24 horas previas al inicio del concierto, si hay modificaciones a las condiciones o características del evento previamente publicadas.
