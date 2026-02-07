TIMOTHY BUSFIELD ACUSADO DE ABUSO INFANTIL
Timothy Busfield, actor y director estadounidense, está acusado formalmente en Nuevo México por abuso sexual infantil.
Este viernes 6 de febrero, el intérprete de "The West Wing" enfrentó cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bernalillo.
El fiscal Samb Bregman explicó a Page Six que Busfield se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. El caso será procesado por la unidad de víctimas especiales del condado y no se divulgará más información por ahora.
La acusación se produce menos de un mes después de su arresto, el 13 de enero, por cargos similares relacionados con los supuestos abusos a dos niños actores de la serie de Fox "The Cleaning Lady". Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2022, cuando los gemelos tenían siete años.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante un interrogatorio, Busfield habría admitido que era "muy probable que hubiera" tenido contacto con los niños. Sin embargo, al entregarse a la policía en su residencia del norte del estado de Nueva York, negó las acusaciones en un video publicado por su abogado, asegurando que todas eran falsas:
"Voy a luchar. Voy a luchar con un gran equipo, y voy a ser exonerado. Lo sé porque todo esto está muy mal y es pura mentira", dijo.
Un juez ordenó su liberación bajo su propia responsabilidad hasta el juicio.
no te pierdas estas noticias
Sabrina Carpenter se suma a la fiebre del Super Bowl
Redacción
La cantante encabeza uno de los comerciales más comentados rumbo al Super Domingo
Bárbara de Regil será la villana en la serie Carlota
El Universal
La actriz Bárbara de Regil se destaca como villana en la serie Carlota, una producción original de HBO Max
"Chicas tristes", lista para entrar a la competencia de la Berlinale
El Universal
Chicas tristes, la ópera prima de Fernanda Tovar, llega a la Berlinale para mostrar una historia contada desde la empatía y el cuidado.