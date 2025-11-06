Tiny Chef en México: Aventura culinaria de Cheffy

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "The Tiny Chef Show", el programa infantil grabado en stop-motion, ha sorprendido a su público con la reciente aparición de su protagonista en México.

La serie, que hace unos meses causó revuelo en redes sociales por la emotiva reacción del Tiny Chef o Cheffy, a la noticia de que el show sería cancelado y retirado de Nickelodeon, ha dado un giro de 360 grados, continuando con su legado y por el momento, generando contenido para plataformas sociodigitales.

En su último capítulo y después de su vlog de su viaje a Venecia, el peculiar personaje parece empezar una nueva aventura, pues "sin darse cuenta", el pequeño chef se encuentra en México.

¿De qué tratan los nuevos episodios de Tiny Chef en México?

La noticia de la visita de Tiny Chef a México fue publicada en el capítulo del pasado 4 de noviembre. En el minuto con 19 segundos que dura el video, se puede ver a Cheffy manejando su camión, cuando de repente recibe una llamada en la que le indican que ha olvidado su licencia de conducir, por lo que se ve obligado a preguntar dónde se encuentra -para que se la puedan llevar-.

El episodio, sorprendió a todos los fans del pequeño Chef, pues presentó a un Cheffy perdido cerca de Cabo San Lucas hablando español a la perfección, lo que causó furor entre los seguidores mexicanos del programa.

En el segundo episodio de su estancia en México, publicado este jueves, Tiny Chef se encuentra cocinando tacos en su tráiler mientras canta el emblemático himno veracruzano, "La Bamba", y toca los vasos de vidrio de sus condimentos imitando a una marimba.

En ambas publicaciones, el personaje declaró que "es absolutamente hermoso aquí", que México lo ha inspirado a cocinar de nuevo y que sus seguidores pueden esperar el vlog de su tiempo el país pronto.