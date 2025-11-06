logo pulso
Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca

Familiares de desaparecidos mantienen bloqueada la carretera México-Toluca en Ocoyoacac, generando tráfico intenso en dirección a CDMX.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 05:11 p.m.
OCOYOACAC, Méx. (EL UNIVERSAL).- Familiares de personas desaparecidas mantienen bloqueada la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ocoyoacac. El bloqueo inició alrededor de las 8:30 de la mañana y, tras más de seis horas y media, la vialidad continúa cerrada.

El cierre ha provocado intensa carga vehicular en el carril con dirección a la Ciudad de México. Los inconformes liberan los carriles laterales por espacio de cinco minutos para permitir el paso a los vehículos.

De acuerdo con los manifestantes, un grupo de representantes acudió al Palacio de Gobierno con el fin de entablar un diálogo con las autoridades, mientras que al lugar arribaron representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tomar conocimiento de los hechos.

La vialidad lateral se abre de manera intermitente, permitiendo el flujo por breves lapsos de cinco minutos. Se pide a los automovilistas evitar la zona o utilizar vías alternas.

