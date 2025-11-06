Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca
Familiares de desaparecidos mantienen bloqueada la carretera México-Toluca en Ocoyoacac, generando tráfico intenso en dirección a CDMX.
OCOYOACAC, Méx. (EL UNIVERSAL).- Familiares de personas desaparecidas mantienen bloqueada la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 48, en el municipio de Ocoyoacac. El bloqueo inició alrededor de las 8:30 de la mañana y, tras más de seis horas y media, la vialidad continúa cerrada.
El cierre ha provocado intensa carga vehicular en el carril con dirección a la Ciudad de México. Los inconformes liberan los carriles laterales por espacio de cinco minutos para permitir el paso a los vehículos.
De acuerdo con los manifestantes, un grupo de representantes acudió al Palacio de Gobierno con el fin de entablar un diálogo con las autoridades, mientras que al lugar arribaron representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tomar conocimiento de los hechos.
La vialidad lateral se abre de manera intermitente, permitiendo el flujo por breves lapsos de cinco minutos. Se pide a los automovilistas evitar la zona o utilizar vías alternas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Protesta de familiares colapsa vialidad en México-Toluca
El Universal
Familiares de desaparecidos mantienen bloqueada la carretera México-Toluca en Ocoyoacac, generando tráfico intenso en dirección a CDMX.
Capturan a cocodrilo de 3 metros en Culiacán
El Universal
Autoridades locales capturan a un reptil peligroso en Culiacán y lo devuelven a su entorno natural.
PT solicita tipificar delito de violencia vicaria en Congresos estatales
El Universal
El PT en el Senado exhorta a Congresos estatales a tipificar la violencia vicaria como delito