Tiny Desk Llega a México con 'Grabando en la Oficina'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Grabando en la Oficina" convierte el mundo godín en un escenario íntimo donde la rutina laboral cede su lugar a guitarras, beats y voces en vivo. El café de máquina, las juntas eternas y los documentos excel infinitos en cualquier oficina se transforman en algo distinto cuando ponen el ritmo.

¿Qué es "Grabando en la Oficina"?

El concepto recuerda al Tiny Desk, la serie de NPR Music que desde 2008 se graba en la oficina de su creador, Bob Boilen. Sus videos se han convertido en un fenómeno cultural por sus conciertos informales, capaces de acercar tanto a estrellas internacionales como a artistas emergentes.

Tomando esa inspiración, pero con un sello muy mexicano: el humor de oficina, los memes godínez y la energía de la escena nacional, nace un proyecto que busca ser la plataforma que antes no existía en nuestro país.

"En México no existía un espacio donde un artista pudiera venir a hacer promoción original y creativa. Eso cambia hoy con Grabando en la Oficina", dice Juanchi Torres, director general de FMG y fundador.

Para entender mejor la propuesta, basta recordar lo que hizo Tiny Desk en Estados Unidos. Creado en 2008 por Bob Boilen y Stephen Thompson para NPR Music, nació de la frustración de no poder escuchar un concierto en un bar ruidoso. La solución fue grabar a la cantante Laura Gibson en la oficina de Boilen, justo a un lado de su escritorio.

El resultado: una serie de conciertos íntimos, sin luces ni efectos especiales, donde los artistas se presentan con voz e instrumentos en crudo.

Con el tiempo, Tiny Desk se convirtió en una plataforma global que mezcla géneros como rock, hip hop y música latina, y que ha servido tanto para catapultar artistas emergentes como para mostrar otra cara de los ya consolidados.

"La plataforma está pensada para los jóvenes. Vamos por los nuevos talentos, por las nuevas generaciones que son las que hacen que esto sea real", explica Juanchi en entrevista.

¿Qué artistas están confirmados?

La elección de México como punto de partida para el proyecto no es casualidad. Según su creador, nuestro país lidera el consumo musical a nivel mundial.

Uno de los factores que refuerza el proyecto es la colaboración con Amazon, que permitirá multiplicar el alcance y garantizar proyección internacional.

"Gracias a Amazon el alcance es monstruoso. Es una de las empresas más grandes del mundo y ahora se suma para que esta plataforma crezca como nunca", detalla Torres.

El plan contempla programación asegurada para tres años y la posibilidad de recibir artistas internacionales.

Artistas confirmados:

Neto Peña – 24 de septiembre 2025

Kevis & Maykyy – 8 de octubre 2025

Sofía Thompson – 22 de octubre 2025

Simpson Ahuevo – 5 de noviembre 2025

El Bogueto – 19 de noviembre 2025

Danny Padilla – 19 de noviembre 2025

AquíhayAquíhay – 17 de diciembre 2025

Babas Tutsipop – 14 de enero 2026

Uzielito Mix – 28 de enero 2026

Juanpalitoschinos – 11 de febrero 2026

La Texana – 25 de febrero 2026

Vanessa Zamora – 11 de marzo 2026

La oficina hecha un escenario

En "Grabando en la oficina" no existen escenarios ni conferencias de prensa. Cada artista interpretará cuatro canciones en un entorno que juega con códigos de la vida laboral: sala de juntas, reportes y cafeteras, pero resignificados en clave musical.